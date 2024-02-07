Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины

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Группа из нескольких американских послов, пребывающих в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, указав на потенциальный риск для доверия Соединенных Штатов союзникам. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Правительства наших партнеров США внимательно следят за тем, какие решения мы принимаем в этот исторический момент, когда наши действия будут иметь долгосрочные последствия на многие годы... Они ждут, чтобы увидеть, что в трудные времена Соединенные Штаты будут стоять рядом со своими союзниками и партнерами», — говорится в письме, подписанном девятью дипломатами.По мнению NYT, подобные публичные обращения не характерны для дипломатического корпуса, обычно избегающего вступать во внутриполитические дебаты.
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Артем Кузьмин