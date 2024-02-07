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Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины

NYT: дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву
07 февраля 2024, 03:42
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Группа из нескольких американских послов, пребывающих в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, указав на потенциальный риск для доверия Соединенных Штатов союзникам. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Правительства наших партнеров США внимательно следят за тем, какие решения мы принимаем в этот исторический момент, когда наши действия будут иметь долгосрочные последствия на многие годы... Они ждут, чтобы увидеть, что в трудные времена Соединенные Штаты будут стоять рядом со своими союзниками и партнерами», — говорится в письме, подписанном девятью дипломатами.
По мнению NYT, подобные публичные обращения не характерны для дипломатического корпуса, обычно избегающего вступать во внутриполитические дебаты.

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ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
07 февраля 2024, 03:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России вытеснили подразделения ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.
«Наши войска продвинулись на расстояние от 200 до 500 метров, в среднем на 300-400 метров, и захватили несколько опорных пунктов противника», — сказал Рогов.
Он также отметил, что населенный пункт Приютное несколько месяцев находился в серой зоне. Продвижение российских сил осуществлялось при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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«Алмаз-Антей» разработал дрон «Настасья»
«Алмаз-Антей» разработал дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции
07 февраля 2024, 02:59

Фото: istock / vadimrysev

Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», представил новый дрон-конвертоплан под названием «Настасья», способный осуществлять ретрансляцию сигнала на расстояние до 100 км. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот беспилотный летательный аппарат способен выполнять вертикальные взлеты и посадки, как квадрокоптер, однако оснащен также самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета.

Представитель Обуховского завода отметил, что основное предназначение дрона «Настасья» — передача сигнала. Радиус действия БПЛА составляет 100 км.

Аппарат может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения и достигать максимальной скорости полета до 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями.

Электроника на борту аппарата полностью отечественного производства, и дрон успешно прошел полигонные испытания.

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«Хотел пить кофе в Ялте»: Украинский генерал публично унизил Зеленского
Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить его мечту попить кофе в Ялте
06 февраля 2024, 22:43

Украинские военнослужащие не давали обещания президенту Владимиру Зеленскому вернуть Крым, а желание главы киевского режима попить кофе на набережной Ялты исключительно его проблема. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — заявил Кривонос.
Офицер также отметил, что замена главкома ВСУ Валерия Залужного на другого военачальника нецелесообразно и дестабилизирует и так сложную ситуацию в украинских войсках и в государстве в целом.

Ранее украинское СМИ сообщило о причастности СБУ к убийствам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинское СМИ сообщило о причастности СБУ к убийствам Кивы и Татарского
Укринформ: СБУ стоит за убийствами экс-депутата Рады Кивы и военкора Татарского
06 февраля 2024, 22:05

Фото: istock / Silent_GOS

Украинское издание «Укринформ» сообщает, что за убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушением на других украинских и российских деятелей и политиков стоит Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — пишет информагентство.
По данным издания, в СБУ подтвердили то, что сейчас операции по убийству врагов киевского режима являются одним из направлений работы спецслужбы. Помимо этого, источник «Укринформа» утверждает, что СБУ на протяжении долго времени «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданского населения, которых авторы материала назвали «предателями и коллаборантами».

Ранее сообщалось, что на Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#операции
#лнр
#сбу
#служба
#убийство
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Зеленский поручил создать отдельные Силы беспилотных систем в составе ВСУ
06 февраля 2024, 21:04

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом руководитель киевского режима написал в своем Телеграм-канале.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил украинский лидер.
Зеленский утвердил план по формированию беспилотных сил, отметив, что это должно увеличить эффективность боевиков ВСУ на поле боя.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине заявила, что помощи западных союзников украинским войскам придётся обороняться водяными пистолетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Киев хочет построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
Киевские власти планируют строительство тоннеля под Днепром
06 февраля 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Власти Украины намерены проложить новый маршрут между правым и левым берегом Днепра. С этой целью они запланировали строительство тоннеля под рекой, стоимость которого может составить до миллиарда долларов США.
По сообщению украинского издания «Страна.ua», департамент транспортной инфраструктуры уже подтвердил существование такого проекта. Сметная документация вряд ли уже готова, но в ведомстве уточнили, что новый то ли подземный, то ли подводный маршрут будет начинаться в район Большой кольцевой на Оболони и завершаться на севере Троещины.

В департаменте затруднились назвать полную стоимость работ по реализации данного прожекта. Некоторые чиновники говорили, что он «может потянуть и на миллиард», имея ввиду, конечно, не гривны. По мнению обозревателей украинской газеты, такие траты местный бюджет точно не осилит. Вероятно, строители, которым не даёт покоя слава создателей тоннеля под Ла-Маншем, в очередной раз надеются на помощь отнюдь не бездонного Запада.

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На Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов
Главу СБУ Малюка вызвали в Верховную Раду из-за слежки за журналистами
06 февраля 2024, 19:40

Фото: istock / Multipedia

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду с требованием предоставить для доклада о прослушке ведомством журналистов издания Bihus.Info. Об этом сообщает Телеграм-канал «Укринформ».

«Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка», —пишет издание.
До этого СБУ пояснила, что интерес к Bihus.Info вызван причастностью ряда сотрудников к покупке запрещенных веществ, а не их журналистской работой, где, в частности, расследовалось коррупция в Министерства обороны Украины.

Ранее советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков заявил, что постоянная смена главкомов ВСУ будет выгодна для России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#коррупция
#сбу
#украина
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Село Волоконовка Белгородской области подверглось атаке двух беспилотников ВСУ
06 февраля 2024, 19:13

Фото: istock / NiseriN

Село Волоконовка Чернянского района Белгородской области атаковали два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

«В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте», — написал Гладков.
Второй беспилотник ликвидировали в воздухе. В результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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#Вячеслав Гладков
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«Овладел страх»: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
Polityka: украинцы запаниковали после заявлений Зеленского о мобилизации в ВСУ
06 февраля 2024, 19:04

Граждане Украины запаниковали после слов президента Владимира Зеленского о новой мобилизации. Глава Незалежной заявил, что для продолжения конфликта с Россией необходимо мобилизовать полмиллиона человек. Об этом пишет польское издание Polityka.

«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат», — сказано в материале.
Как отмечает украинский лидер, такой просьбой якобы обратился генштаб украинской армии.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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