Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о финансовой помощи Израилю без Украины в случае его одобрения Конгрессом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома.
Ранее Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предложенный сенатом законопроект, который объединил помощь Украине и Израилю, а также охрану собственных границ обречен на провал.
Напомним, 5 февраля верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой.
Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.
Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.
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«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали. Он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.
Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.
Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.
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Артем Путинцев