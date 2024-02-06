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Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

06 февраля 2024, 02:17
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент Соединённых Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о финансовой помощи Израилю без Украины в случае его одобрения Конгрессом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома.
Ранее Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предложенный сенатом законопроект, который объединил помощь Украине и Израилю, а также охрану собственных границ обречен на провал.

«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали. Он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.


Напомним, 5 февраля верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой.

Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.

В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.

Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.


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#джозеф байден
#конгресс сша
#законопроект
#украина
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Принц Гарри прилетит в Великобританию, чтобы встретиться с отцом
PA: Принц Гарри прилетит к своему отцу, королю Карлу III, у которого нашли рак
06 февраля 2024, 02:52

Фото: сайт королевской семьи Великобритании

Принц Гарри, герцог Сассекский, прилетит в Великобританию из США, чтобы повидаться со своим отцом — Его Величеством королём Великобритании Карлом III, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщило британское информагентство PA, принц уже говорил с королём по телефону, обсудив поставленный тому диагноз.
Напомним, что 5 февраля официальный сайт Букингемского дворца сообщил короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию (какую именно, не уточняется).

Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы. При этом, по данным британских СМИ, о раке простаты речь не идёт.

Сообщается, что Карл III уже начал курс лечения, которое он будет получать амбулаторно.

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#великобритания
#онкология
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Две трети американцев сомневаются в умственных способностях Байдена
Две трети американцев считают, что умственные способности Байдена снижаются
06 февраля 2024, 00:44

Фото: cайт Кремля

Почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports с 28 по 30 января среди 943 американцев, собирающихся голосовать на президентских выборах в этом году.
Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден «все сильнее теряет остроту ума». При этом лишь треть опрошенных (33%) дали понять, что не согласны с подобным мнением.

Уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию.

Американский лидер Джозеф Байден уже не в состоянии выполнять обязанности президента, а его пребывания на посту главы США угрожает безопасности страны, с таким заявлением выступил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью для Fox News. Джексон также отметил, что никто в мире больше не боится и не уважает Соединенные Штаты именно потому, что во главе страны нет действительно сильного лидера.

Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.

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#джозеф байден
#сша
#опрос
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ТАСС: Боррель объяснил, почему ЕС не поставляет снаряды Украине
06 февраля 2024, 00:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему ЕС не выполняет собственные обещания о поставках Украине артиллерийских снарядов. Как пишет ТАСС, по словам Борреля это происходит не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в третьи государства.
«Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать [снаряды] где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. [Но] важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны», — сказал Боррель в понедельник в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил, и попросил увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».

Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.

В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.

Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.

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#жозеп боррель
#евросоюз
#украина
#боеприпасы
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Республиканцы выступили против проекта по помощи Киеву, посчитав его провальным
05 февраля 2024, 21:45

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей Соединенных Штатов выступило против нового законопроекта Сената по вопросам границ страны и помощи Украине. Об этом пишут РИА Новости.

Как утверждают республиканцы, иммиграционный законопроект провален во всех сферах регулирования, которые необходимы для защиты границы Штатов. Кроме того, они считают, что это только усилит поток незаконной миграции. Из-за этого политик отметили, что обсуждение документа — это пустая трата времени.

«Он мертв по прибытию в палату. Мы призываем Сенат отклонить его», — сообщили руководство партии в Палате представителей.
5 февраля Сенат США представил законопроект, который объединяет финансирование границы, помощь Украине и Израилю. Суммарно в нем предлагают выделить 118,28 $млрд, из которых 60,06 млрд будет направлено на поддержку Украины, а на охрану границы — лишь 20,2 $млрд. Президент США Джо Байден заявил о своей поддержке законопроекта и призывал Конгресс принять его как можно скорее.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал задуматься об изъятии российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#помощь
#финансирование
#законопроект
#джо
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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин и президент ОАЭ обсудили оказание дополнительной гумпомощи Газе
05 февраля 2024, 20:30

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор и обсудили оказание гумпомощи сектору Газа и атаку Киева на самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Аль Нахайян согласились с важностью быстрого окончания ближневосточного конфликта. Главы государств также заверили друг друга в готовности поиска справедливого решения для проблемы Палестины, основываясь на уже существующих международных документах.

Российский лидер также обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на российский самолет Ил-76 с пленными. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин отметил заинтересованность России в проведении международного расследования преступления киевского режима.

Ранее Путин поручил расширить перечень специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#владимир путин
#президент
#сектор газа
#оаэ
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Автомобиль журналиста Карлсона выехал из администрации президента
05 февраля 2024, 20:13

Фото: сайт Кремля

Территорию администрации президента России покинул автомобиль, на котором, вероятно, перемещается американский журналист Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что чёрный фургон сначала заехал на территорию администрации, а затем покинул её в районе 18:10.

Первый раз американского журналиста заметили в России, во время балета «Спартак» в Большом театре, о чём писал Telegram-канал Mash. Предполагается, что бывший ведущий Fox News приехал в Россию для того, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Такера пригласили принять участие в популярном шоу на телеканале ТНТ. Об этом писало «Радио 1».

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#журналист
#автомобиль
#сша
#россия
#президент
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Трамп предположил сроки начала Третьей мировой войны
Трамп: Третья мировая война может начаться до окончания президентства Байдена
05 февраля 2024, 18:42

Фото: iStock/Jon Rehg

Третья мировая война может начаться до окончания президентства нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, с таким заявлением выступил бывший глава США Дональд Трамп в интервью для Fox News.
Американский политик напомнил, что до выборов осталось ещё целых девять месяцев.

«За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — заявил Байден.

Трамп также заметил, что всё мировое сообщество смеётся над Байденом. По его словам, никто не уважает его, как лидера большого государства.

Ранее Трамп также раскритиковал новый законопроект, представленный Сенатом США. В документе предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых пойдут на помощь Украине, а остальное — на защиту американских границ от мигрантов.

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#сша
#война
#дональд трамп
#выборы
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Шойгу провёл встречу с губернатором Белгородской области Гладковым
Шойгу и Гладков обсудили ситуацию и меры безопасности в Белгородской области
05 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/vladj55

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
По итогам встречи он рассказал, что была затронута тема текущей обстановки в регионе, а также мер, предпринимаемых для обеспечения безопасности жителей региона, постоянно подвергающегося обстрелам со стороны Украины.

Ранее в этот день Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские войска более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Удары наносились из разного оружия. В частности, было выпущено 72 снаряда и совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.

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#сергей шойгу
#вячеслав гладков
#белгород
#минобороны рф
#встреча
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«Дурак или демократ»: Трамп предположил, кто мог бы проголосовать за проект по Украине
Трамп: Только дурак или демократ проголосует за новый проект по Украине
05 февраля 2024, 18:25

Фото: iStock/ValleraTo

Только дурак или демократ мог бы проголосовать за новый проект, представленный американским правительством по Украине, с таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп на своей странице Truth Social.
5 февраля Сенат Соединённых Штатов выдвинул новый законопроект, объединивший средства на помощь Украине и на защиту американской границы. Всего планируется выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых будут направлены в помощь Вооружённым силам Украины. Документ ждёт подписи американского Конгресса.

«Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект», — заявил Трамп.

По его словам, Америке необходим отдельный проект по защите границ, который не будет привязан ни к какой иностранной помощи.

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#законо дональд трамп
#сша
#украина
#законопроект
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