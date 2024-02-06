«Шведы врут»: Сенатор Джабаров оценил расследование диверсий на газопроводах

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение властей Швеции о приостановке расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он назвал сами эти расследования бессмысленными.
По словам Джабарова, то, что шведские власти не желают делиться никакой информацией, демонстративно отказались от участия российской стороны в расследовании диверсий, а теперь и вовсе решили приостановить процедуру из-за того, что якобы не удалось установить виновных, говорит как раз о том, что заказчик взрывов газопроводов находится за океаном.
Читайте также:
В Швеции объявили о планах закрыть расследование по «Северным потокам»
В ГП ФРГ заявили о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»
Раскрыты новые детали о подрыве «Северных потоков»
Александр Бойцов