Американский генерал ударил солдата ВСУ при Зеленском

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На военной базе в Германии произошел инцидент между американским генералом-лейтенантом Антонио Агуто и солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии президента Владимира Зеленского. Ольга Скабеева опубликовала видео инцидента в своем Telegram-канале.
Во время посещения американской военной базы в Висбадене президент Украины и генерал Агуто проходили вдоль строя военных ВСУ. В знак приветствия американец ударился кулаками с одним из солдатов. Когда второй украинский боец отказался подыграть этому жесту, Агуто ткнул его кулаком в грудь.
Ранее газета The New York Times сообщала о планах США отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто в Киев для разработки новой военной стратегии. По данным издания, военачальник прибудет из Германии для длительного пребывания на Украине и предоставления более детальных советов командованию ВСУ.
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«Солдат ВСУ отказался от кулачного приветствия американскому солдату НАТО и получил ответный удар в грудь. Есть еще, над чем работать», - подписала Скабеева.
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Артем Кузьмин