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Солдаты из Вооруженных сил Украины высказались о попытках контрнаступления в южных районах Херсона как о бесполезных и крайне жестоких. Информация об этом появилась в The New York Times (NYT).
Один из бойцов по имени Алексей отметил, что на левом берегу Днепра очень сложно укрепить позиции или доставить необходимое оборудование. Он описал это усилие как нечто большее, чем просто борьбу за выживание — скорее, это самоубийственная миссия.
Солдаты также опровергли заявления украинских чиновников о том, что им удалось закрепиться на левом берегу Днепра, создав несколько опорных точек. Они назвали эти утверждения преувеличенными.
Отметили также, что украинские военные понесли значительные потери в районе села Крынки из-за недостаточной подготовки и недостатка материально-технической поддержки. Пока Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не прокомментировал обвинения военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что военные РФ ограничились небольшими отступлениями в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы предотвратить потери среди личного состава. Он также напомнил, что Киев заявлял о крупной контратаке, но ничего значимого не удалось совершить.
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Солдаты также опровергли заявления украинских чиновников о том, что им удалось закрепиться на левом берегу Днепра, создав несколько опорных точек. Они назвали эти утверждения преувеличенными.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что военные РФ ограничились небольшими отступлениями в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы предотвратить потери среди личного состава. Он также напомнил, что Киев заявлял о крупной контратаке, но ничего значимого не удалось совершить.
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Артем Кузьмин