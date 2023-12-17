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Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов

Полковник СБУ Костенко: Украина не может бороться с планирующими бомбами России
17 декабря 2023, 02:41
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко признал, что на Украине нет эффективных средств против планирующих бомб, разрабатываемых Россией.
В интервью украинскому телеканалу «Прямой» он заявил, что страна не имеет возможности противостоять использованию этих боеприпасов.

Костенко пояснил, что отсутствие средств, способных предотвратить применение планирующих бомб, делает их использование безопасным для врага, так как Украина не может предотвратить их применение.


Также он подчеркнул, что массовость создания российских планирующих боеприпасов вызывает тревогу. По его словам, Россия имеет возможность изготавливать оружие для ударов в больших количествах, используя запасы советских авиабомб КАБ в качестве базы для разработки этих средств.

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Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена
Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии в США
17 декабря 2023, 02:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-президент США Дональд Трамп использовал слова российского лидера Владимира Путина, чтобы подчеркнуть угрозу для демократии в США, передает РИА Новости.
На митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он привел цитату Путина, высказанную в сентябре на Восточном экономическом форуме, где российский президент комментировал юридические преследования Трампа в США.

Путин заявил, что такие действия, как преследование Трампа, по его мнению, являются показателем гнилости американской политической системы и непригодности ее для преподавания демократии другим.

Трамп, процитировав Путина, подчеркнул, что это политическое преследование представляет опасность для демократии в США и выразил недовольство тем, как ситуация развивается в стране под руководством Джо Байдена.

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Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля в секторе Газа
28-летний сотрудник МИД Франции Толедано погиб при ударе Израиля в секторе Газа
17 декабря 2023, 01:41

Дипломат из Министерства иностранных дел Франции Элиа Толедано погиб в результате израильского удара по дому в секторе Газа.
По данным сайта МИД Франции, Толедано, 28-летний сотрудник, скончался от полученных ранений после бомбардировки Рафаха на юге сектора. Он находился в доме коллег из генконсульства Франции, где произошел удар, погибли около десяти человек.

Также сообщалось о бомбардировке церкви латинского обряда в секторе Газа со стороны Израиля. По предварительной информации, две женщины, престарелая мать и ее дочь, получили несовместимые с жизнью травмы в результате этого обстрела.

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В США заявили о пропаже у Зеленского новогоднего настроения
Newsweek: Зеленский испытывает все больше трудностей из-за конфликта с Россией
17 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Американское издание Newsweek отмечает, что Владимир Зеленский сталкивается с возрастающими проблемами, и на фоне наступления нового года на Украине у президента отсутствует радостное настроение.
Сообщается, что ситуация на фронте конфликта с Россией остается напряженной, а союзники Украины в НАТО сталкиваются с нехваткой боеприпасов для Киева. В США все чаще обсуждают возможность продолжения финансирования украинской стороны.

Подводя итог, автор подчеркивает, что Украина вступает в новый 2024 год с осторожностью и тревожными ожиданиями.

Ранее военный аналитик Чжан Дяньчэн отметил, что Зеленский выразил сожаление по поводу своих предыдущих решений, приведших к началу военной операции России. Эксперт напомнил о возможности мирного урегулирования конфликта, предложенной Москвой.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выразили недовольство действиями Зеленского, отметив разрыв между его поступками и интересами народа. В заявлении говорится, что последний пресс-марафон Зеленского подчеркнул причины утраты доверия власти со стороны граждан.

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В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве
Суд в Петербурге задержал экс-сенатора от НАО Сабадаша по делу о мошенничестве
17 декабря 2023, 00:15

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш был задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве с банком «Таврический», сообщили в в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Куйбышевский районный суд утвердил продление срока его задержания на 72 часа.
Дело было начато в июле 2023 года, а в сентябре оно было объединено с двумя другими уголовными делами. Сабадаш и его соучастник Дмитрий Гаркуш были фактически задержаны в пятницу, 15 декабря, в 11:30. В этот же день суд вынес приговор Сабадашу на 7,5 года лишения свободы и наложил штраф в размере 200 тысяч рублей. Его соучастники, бывшие топ-менеджеры «Таврического» — Дмитрий Гаркуш и Сергей Сомов, также получили аналогичные наказания.

Сабадашу, Гаркушу и Сомову приписывают 16 случаев хищения 952 миллионов рублей у банка в 2013 году. Следствие утверждает, что они передали деньги на счёт контролируемого Сабадашем завода «Ливиз», откуда деньги были переведены на иностранные счета. Ущерб, по данным следствия, не был возмещен.

Сабадаш, член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в 2003-2006 годах, в прошлом был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, управлявший значительной торговлей крепким алкоголем на северо-западе. Его активами в то время были компания «Ливиз» и ОАО «Выборгская целлюлоза».

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Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
16 декабря 2023, 23:57

Фото: istockphoto.com/designer491

Австрия отменила свою блокировку 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), взамен на исключение Raiffeisen из списка организаций, на которые Украина наложила ограничения. Эту информацию распространило агентство Reuters.
Raiffeisen была включена в черный список Киева из-за ее решения продолжить деятельность в России.

Австрия ранее отказывалась снимать свое вето с 12-го пакета санкций ЕС против России, пользуясь правом на «отсрочку для изучения».

15 декабря лидеры ЕС согласовали новые антироссийские санкции, хотя канцлер Австрии Карл Нехаммер в то время отсутствовал. Три европейских дипломата назвали это совпадением, так как он вышел из зала для обсуждения вопросов вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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#санкции
#австрия
#ес
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Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ
Сийярто: Болгария отменит акциз из-за угрозы вето Венгрии на вступление в шенген
16 декабря 2023, 23:26

Фото: istockphoto/diegograndi

Болгария планирует отменить налог на транзит российского газа после того, как Венгрия пригрозила наложить вето в отношении её вступления в шенгенскую зону.
Как написал в соцсетях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, введение акциза Болгарией это «скандальный и враждебный шаг», который противоречит правилам ЕС и создает риск прекращения поставок газа в Венгрию, Сербию и Северную Македонию.

Сийярто заявил о намерении ветировать вступление Болгарии в шенгенскую зону, если они продолжат угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии. Однако он также отметил, что Болгария начала процесс отмены этого налога, и если это произойдет, Венгрия снимет вето.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил, что Венгрия предупредила о возможном вето на вступление в шенгенскую зону, если Болгария не отменит налог на транзит российского газа через свою территорию.

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#министр
#ес
#болгария
#венгрия
#налог
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В ХАМАС допустили возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников на заключенных
16 декабря 2023, 20:54

Фото: iStock/graphixchon

Палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным представителей движения, посредникам были переданы условия, согласно которым ХАМАС возобновит переговоры. Они подчеркнули, что такое решение является взаимным прекращением огня.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#министр
#переговоры
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В постпредстве РФ при ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение
16 декабря 2023, 20:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию. Об этом Полянский написал в социальной сети X.
По словам Полянского, мирное соглашение было отвергнуто переговорщиками украинского лидера Владимира Зеленского. Он также отметил, что на такое решение напрямую повлияли Великобритания и Вашингтон.

Полянский подчеркнул, что теперь любая сделка будет показывать капитуляцию Киева.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. По словам Сальдо, условия, которые были выставлены заранее, называть переговорами нельзя. 

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Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей
16 декабря 2023, 19:35

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

Турция завершила переговоры с американской стороной о покупке истребителей F-16 Block 70.
Об этом рассказал министр нацобороны Турции Яшар Гюлер. По данным агентства CNN Turk, ожидается положительное решение по итогам диалога двух стран.

Анкара рассчитывает не только купить у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать самолеты, которые уже есть. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс стартует как можно скорее.

Министр заявил, что в контексте закупок важно, чтобы «союзники не вводили друг против друга ограничительные меры». Гюлер надеется, что США оценят глобальную и региональную роль Турции и её влияние. 

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