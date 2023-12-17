Полковник СБУ забил тревогу из-за российских ударов

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко признал, что на Украине нет эффективных средств против планирующих бомб, разрабатываемых Россией.
В интервью украинскому телеканалу «Прямой» он заявил, что страна не имеет возможности противостоять использованию этих боеприпасов.
Костенко пояснил, что отсутствие средств, способных предотвратить применение планирующих бомб, делает их использование безопасным для врага, так как Украина не может предотвратить их применение.
Также он подчеркнул, что массовость создания российских планирующих боеприпасов вызывает тревогу. По его словам, Россия имеет возможность изготавливать оружие для ударов в больших количествах, используя запасы советских авиабомб КАБ в качестве базы для разработки этих средств.
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Костенко пояснил, что отсутствие средств, способных предотвратить применение планирующих бомб, делает их использование безопасным для врага, так как Украина не может предотвратить их применение.
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Артем Кузьмин