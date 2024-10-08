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Американский военный Дэвис раскритиковал противоречивый «план победы» Зеленского

08 октября 2024, 04:45

Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниэл Дэвис подверг критике «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Военный назвав его лишённым смысла и противоречивым. В эфире YouTube-канала Deep Dive он отметил, что в недавнем интервью Зеленский выразил одновременно надежду на победу над Россией и желание дипломатического урегулирования конфликта.

«Зеленский говорит, что переговоров не будет, а затем через минуту заявляет, что хочет дипломатического разрешения. Это же и есть переговоры», — подчеркнул Дэвис.


По его мнению, украинский президент запутался в различии между дипломатией и силовым решением, считая, что мир можно достичь исключительно военным путём.
Ранее другие военные эксперты, включая бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, также призывали Зеленского начать переговоры с Россией для разрешения конфликта.

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Ликвидирован волонтер ВСУ, глумившийся над телами российских солдат
08 октября 2024, 05:00

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинского волонтера, издевшегося над телами погибших российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, по волонтеру был нанесен удар с помощью FPV-дрона. Ранее он принимал участие в эвакуации мирных жителей из Украинска, который перешел под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали двух бойцов ВСУ, причастных к расстрелу мирных граждан в Курской области. Бойцы были уничтожены в результате рукопашного боя.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров отправил партию техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, выбранные модели автомобилей зарекомендовали себя как надёжные и способные эффективно работать в различных климатических условиях. Также Кадыров добавил, что на фронт будут отправлены современные дроны, которые повысят мобильность и боеспособность подразделений.

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Стало известно, что Кадыров подарил бойцам СВО
Кадыров передал в зону проведения СВО партию техники для нужд военнослужащих
08 октября 2024, 03:10

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил партию техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«В день рождения нашего президента Владимира Путина мы передали крупную партию техники для нужд специальной военной операции. Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ-452 и «Нива»», — написал Кадыров.
По его словам, выбранные модели автомобилей зарекомендовали себя как надёжные и способные эффективно работать в различных климатических условиях. Также Кадыров добавил, что на фронт будут отправлены современные дроны, которые повысят мобильность и боеспособность подразделений.

Он подчеркнул, что переданная техника, включая системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), значительно улучшит возможности российских войск.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал свою критику в адрес действующей миграционной политики в РФ. Политик назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».

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Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на Торецком направлении
08 октября 2024, 02:45

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины признал сложную обстановку для украинских войск на Торецком направлении.
Российские силы достигли восточных окраин города, что привело к ожесточённым боям, сообщает украинское издание "РБК-Украина" со ссылкой на официальных представителей ВСУ.

«Самая напряжённая ситуация сейчас на Торецком направлении. Бои ведутся в самом городе, и ситуация остаётся крайне нестабильной, сражения происходят буквально за каждый подъезд», — заявила спикер Луганского оперативного командования Анастасия Бобовникова.

По её словам, российские войска вошли на восточную окраину Торецка и продвинулись вдоль улицы Центральной в направлении одноименной шахты.Ранее российские силы заняли Угледар, который является важным стратегическим узловым пунктом в зоне спецоперации. В ответ украинские войска отступили, чтобы сохранить личный состав, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что намерен сосредоточиться на удержании текущих позиций, а не на возвращении утраченных территорий.

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#угледар
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РИА: Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда
08 октября 2024, 01:22

Фото: istock/Mikhail Strogalev

Литовские власти приняли решение передать Украине пять камуфляжных штанов, изъятых из почтового вагона поезда, следовавшего по маршруту Калининград — Москва.
Об этом сообщила таможенная служба Литвы на своем официальном сайте.

«Во время досмотра почтового вагона поезда Калининград-Москва были обнаружены и изъяты пять единиц камуфляжных брюк, которые предположительно могут быть связаны с военной амуницией», — говорится в сообщении. Конфискованные штаны будут переданы Украине в качестве символической поддержки.
Напомним, в конце сентября литовские таможенники также конфисковали маскировочные сети из этого же маршрута.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.

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В Одессе женщина попыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника
08 октября 2024, 01:06

Фото: istock/ANGHI

В Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел на Екатерининской площади, где ранее был демонтирован памятник основательнице города. Женщина попыталась разместить флаг России на пустующем постаменте, однако была задержана полицией. Ранее снос памятников, связанных с российскими историческими деятелями, вызвал волну протестов среди местных жителей.

Напомним, выделенные Италией на восстановление архитектуры Одессы 45 млн евро Украина потратит на снос памятников. Об этом заявило 1 октября посольство России в Риме в официальном телеграм-канале. Сообщается, что в ближайшее время в Одессе снесут еще 19 памятников, среди которых памятники Горькому, Пушкину, Высоцкому и маршалу Малиновскому, который освободил свой город от фашистов.

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Стало известна тема закрытых переговоров в Киеве
FT: в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче пятой части территорий Украины
07 октября 2024, 22:43

Фото: istockphoto/DmyTo

В Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ.
По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.
«За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, по которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью Украины», — пишут в статье.
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#переговоры
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Зеленский раскрыл детали своей работы над «планом победы»
Зеленский: украинский план победы будет усовершенствованным и публичным
07 октября 2024, 21:41

Украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая. Его цитирует издание «Страна.ua».
«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — сказал глава киевского режима.

Он добавил, что находится в ожидании обратной связи от команды в США, которая работает над политической и военной частями плана.

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку выборы в стране отменены. Если исходить из конституции республики, действующие полномочия сейчас формально принадлежат Верховной раде.

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#россия
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#киев
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Стало известно об отчаянном плане Киева перевернуть ход СВО
Эксперт Тихачек: рост дезертирства в ВСУ связан с ускоренной мобилизацией Киева
07 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Ускоренная мобилизация на Украине вызвала рост дезертирства в ВСУ, а также увеличила сдачу в плен. Об этом пишет издание Parlamentní listy, ссылаясь на эксперта Доминика Тихачека. Он отметил, что новобранцы не собираются умирать из-за того, что у них толком нет подготовки.
«Они также охотно сдаются в плен. Однако чаще всего они просто бегут и скрываются. <…> И пока их число только растет огромными темпами. <…> Отсюда постоянные попытки «залепить» дыры «элитными» подразделениями. А иначе фронт не удержать», — пояснил Тихачек.
Он резюмировал, что украинские военачальники сделали ставку на мобилизацию, которая не сыграла, так еще и моральный дух боевиков падает резко и с огромной скоростью.

Ранее британский аналитик Меркурис рассказывал, в чем признались украинские военные на передовой.

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#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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На Западе поражены откровениями ВСУ о ходе СВО
Аналитик Меркурис: боевики ВСУ соглашаются, что Киев движется к поражению
07 октября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ на передовой соглашаются, что их ждет полное поражение на фронте. Об этом у себя на YouTube-канале рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинские солдаты рассказывают о ситуации на фронтах, и одна вещь сразу же поразила меня в них: они все единодушно согласны с тем, что ситуация там катастрофическая, что Украина движется к полному поражению», — прокомментировал Меркурис.
Он отметил, украинские военные прекрасно понимают, что ВС РФ гораздо лучше умеют воевать. Украина, подчеркивает эксперт, является слабой по сравнению с Россией, у которой лучше тактика, оборудование и связь, заключил британец.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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