Подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниэл Дэвис подверг критике «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Военный назвав его лишённым смысла и противоречивым. В эфире YouTube-канала Deep Dive он отметил, что в недавнем интервью Зеленский выразил одновременно надежду на победу над Россией и желание дипломатического урегулирования конфликта.
По его мнению, украинский президент запутался в различии между дипломатией и силовым решением, считая, что мир можно достичь исключительно военным путём.
Ранее другие военные эксперты, включая бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, также призывали Зеленского начать переговоры с Россией для разрешения конфликта.
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«Зеленский говорит, что переговоров не будет, а затем через минуту заявляет, что хочет дипломатического разрешения. Это же и есть переговоры», — подчеркнул Дэвис.
По его мнению, украинский президент запутался в различии между дипломатией и силовым решением, считая, что мир можно достичь исключительно военным путём.
Ранее другие военные эксперты, включая бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, также призывали Зеленского начать переговоры с Россией для разрешения конфликта.
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Елена Перлова