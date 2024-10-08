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Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США

Подполковник Дэвис: «план победы» Зеленского не имеет смысла
08 октября 2024, 02:07

Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его лишённым смысла и противоречивым. Об этом Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее Зеленский сообщил в интервью ABC News, что намерен обсудить свой «план победы» с союзниками на встрече в Рамштайне 12 октября. При этом украинский лидер выразил надежду на достижение мира через военные действия, что вызвало у экспертов в США недоумение.

«Он говорит, что не будет никаких переговоров, а потом заявляет, что хочет дипломатического разрешения конфликта. Это противоречием», — отметил Дэвис.


По мнению подполковника, Зеленский запутался в политико-дипломатических терминах, не понимая различий между дипломатией и военным урегулированием.

Ранее сообщалось, что украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая.

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Ким Чен Ын отправил Путину поздравления с днем рождения
08 октября 2024, 02:14

Фото: сайт Кремля

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, назвав его своим «самым близким другом».
Сообщение с поздравлением было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Позвольте мне из Пхеньяна поздравить вас с днем рождения и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе», — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет стоять на стороне России и поддерживать её.В своем послании лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и двусторонних отношений между странами, а также заверил в «всесторонней и бескорыстной поддержке российской армии и народа» в их справедливом деле.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.

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Разведка США обвинила Россию во влиянии на американцев перед выборами президента
Разведка США обвинила Россию во влиянии на колеблющиеся штаты перед выборами
08 октября 2024, 01:44

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Американская разведка заявила, что Россия предпринимает попытки повлиять на избирателей в ключевых колеблющихся штатах перед президентскими выборами 5 ноября.
Об этом сообщил представитель офиса директора Национальной разведки США на специальном брифинге, не предоставив при этом конкретных доказательств.

«Россия нацелилась на колеблющиеся штаты для проведения операций по влиянию, которые наиболее заметны именно в этих регионах», — отметил он.
Также представитель разведки указал, что спецслужбы не могут оценить эффективность предполагаемых попыток вмешательства. По его словам, эти действия направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа. В то же время, Иран, как утверждается, оказывает поддержку вице-президенту Камале Харрис.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл эти заявления голословными, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал отсутствие доказательств таких утверждений.

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Трамп заявил, что украинцы гибнут из-за того, что президентом США является не он
08 октября 2024, 00:45

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы продолжают гибнуть в военных действиях, потому что президентом Соединённых Штатов сейчас является не он.
«Многие люди жили бы сегодня, и Украина оставалась бы Украиной. Это действительно плохое руководство США. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Все это понимают», — сказал Трамп в своём выступлении.
Трамп неоднократно критиковал действия нынешней администрации США, возлагая на неё ответственность за продолжение конфликта в Украине. По его мнению, более активная роль Вашингтона в урегулировании ситуации могла бы предотвратить эскалацию и спасти жизни тысяч людей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, где Трамп будет представлять Республиканскую партию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

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Зеленский пообещал доработать «план победы» и опубликовать его
08 октября 2024, 00:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности.
Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

«Поняв все позиции наших партнеров и оценив реальные возможности для Украины, мы усилим наш план победы и сделаем его публичным. Важно, чтобы перспектива была понятна каждому в нашей стране», — сообщил Зеленский.
Также президент отметил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и военно-политическими аспектами плана.

Ранее сообщалось, что в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ. По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.

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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле
07 октября 2024, 22:52

Фото: istockphoto/zabelin

Правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира». Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.
«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо (Тель-Авив — прим. ред.) ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар», — указано в сообщении.
Помимо этого, хуситы также отметили, что атаковали Тель-Авив и Эйлат при помощи групп беспилотников.

Вооруженные силы «Ансар Алла» подчеркнули, что продолжат блокировать Красное и Аравийское море для связанных с Израилем судов, пока продолжается война в Газе и Ливане.

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#оружие
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Захарова высмеяла Харрис за незнание законов США
Захарова после слов Харрис об абортах напомнила о насильной стерилизации в США
07 октября 2024, 22:36

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично опровергла слова кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что в Штатах нет законов, которые посягают на тело мужчины, в отличие от законов, связанных с абортами. Дипломат напомнила о насильственной стерилизации мужчин и казнях.
«Первым штатом, ее легализовавшим в 1907 году, стала Индиана. В 1909 году её примеру последовали Калифорния, Вашингтон и Коннектикут, — начала Захарова, — К мужчинам чаще всего применялась вазэктомия. В редких случаях пациентов кастрировали».
Она также добавила, что в истории США суды раз за разом оставляют за властью право на подобные процедуры, закрепляя их в законе.
«Американская судебная история полна прецедентов, в которых судьи раз за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин, — написала дипломат, перечислив соответствующие судебные процессы, — Право медицинских учреждений на стерилизацию недееспособных или частично недееспособных граждан закреплено в законодательстве нескольких американских штатов».
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#захарова
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ЦАХАЛ: сотня военных самолетов Израиля атаковала 120 целей за час на юге Ливана
07 октября 2024, 21:59

Фото: iStock/e-crow

Сотня военных самолетов ВВС Израиля атаковала за час 120 террористических целей на юге Ливана. Об этом сообщила ЦАХАЛ. Отмечается, что столь масштабную военную операцию провели «на основе точных данных» от разведки.
«На основе точных данных военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана», — указано в заявлении армии Израиля.
ЦАХАЛ уверяет, что все 120 целей — объекты ливанского движения «Хезболла», его региональных подразделений, элитного отряда «Радван», ракетных сил и разведки.

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#израиль
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#терроризм
#атака
#удар
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Армения не поддержала заявления о безопасности и санкциях на Совете глав МИД СНГ
07 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/irgit

Армения отказалась поддержать два заявления на Совете министров иностранных дел СНГ. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в беседе Общественном ТВ. По ее словам, речь идет о заявлениях про односторонние санкции и безопасность в Евразии.
«Речь идет о двух заявлениях: «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер», — перечислила она заявления, которые Ереван отказался поддерживать.
Ранее МИД Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.

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Постпред Израиля в ООН Данон: в Израиле обсуждают ответ на атаку Ирана
07 октября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/butenkow

Кабмин Израиля обсуждает будущий ответ на атаку со стороны Ирана. Как отметил израильский постпред в ООН Дэнни Данон, для этого выберут способ и место.
«Мы обсуждаем это», — ответил Данон на пресс-подходе журналистам.
Он также уточнил, что ответ произойдет в обязательном порядке. Иран ударил по Израилю 1 октября баллистическими ракетами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тогда порекомендовала местным держаться ближе к бомбоубежищам. Один из представителей ЦАХАЛ отмечал, что для Ирана «будут последствия».

Перед этим Иран негативно отреагировал на ликвидацию израильскими военными генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#мир
#израиль
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#иран
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