Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его лишённым смысла и противоречивым. Об этом Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее Зеленский сообщил в интервью ABC News, что намерен обсудить свой «план победы» с союзниками на встрече в Рамштайне 12 октября. При этом украинский лидер выразил надежду на достижение мира через военные действия, что вызвало у экспертов в США недоумение.
По мнению подполковника, Зеленский запутался в политико-дипломатических терминах, не понимая различий между дипломатией и военным урегулированием.
Ранее сообщалось, что украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая.
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«Он говорит, что не будет никаких переговоров, а потом заявляет, что хочет дипломатического разрешения конфликта. Это противоречием», — отметил Дэвис.
По мнению подполковника, Зеленский запутался в политико-дипломатических терминах, не понимая различий между дипломатией и военным урегулированием.
Ранее сообщалось, что украинский «план победы» сначала покажут партнерам, усовершенствуют и только потом предадут огласке. Такое заявление сделал в рамках вечернего обращения экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая.
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Елена Перлова