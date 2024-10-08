Зеленский пообещал доработать «план победы» и опубликовать его

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности.
Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.
Также президент отметил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и военно-политическими аспектами плана.
Ранее сообщалось, что в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ. По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.
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«Поняв все позиции наших партнеров и оценив реальные возможности для Украины, мы усилим наш план победы и сделаем его публичным. Важно, чтобы перспектива была понятна каждому в нашей стране», — сообщил Зеленский.
Также президент отметил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и военно-политическими аспектами плана.
Ранее сообщалось, что в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ. По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.
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Елена Перлова