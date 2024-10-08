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Зеленский пообещал доработать «план победы» и опубликовать его

08 октября 2024, 00:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении доработать «план победы» и представить его общественности.
Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

«Поняв все позиции наших партнеров и оценив реальные возможности для Украины, мы усилим наш план победы и сделаем его публичным. Важно, чтобы перспектива была понятна каждому в нашей стране», — сообщил Зеленский.


Также президент отметил, что ожидает отчета от команды в Вашингтоне, которая работает над военными и военно-политическими аспектами плана.

Ранее сообщалось, что в Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ. По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.

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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле
07 октября 2024, 22:52

Фото: istockphoto/zabelin

Правящее в северной части Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военному объекту в израильской столице Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира». Отмечается, что также ракетный удар был совершен по другой военной цели, но без использования гиперзвукового оружия.
«Мы осуществили две операции в рамках пятого этапа противостояния, с успехом поразив две цели. В рамках первой операции мы поразили две военные цели в оккупированном Яффо (Тель-Авив — прим. ред.) ракетами «Палестина-2» и «Зу Фикар», — указано в сообщении.
Помимо этого, хуситы также отметили, что атаковали Тель-Авив и Эйлат при помощи групп беспилотников.

Вооруженные силы «Ансар Алла» подчеркнули, что продолжат блокировать Красное и Аравийское море для связанных с Израилем судов, пока продолжается война в Газе и Ливане.

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#война
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#оружие
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Захарова высмеяла Харрис за незнание законов США
Захарова после слов Харрис об абортах напомнила о насильной стерилизации в США
07 октября 2024, 22:36

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично опровергла слова кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что в Штатах нет законов, которые посягают на тело мужчины, в отличие от законов, связанных с абортами. Дипломат напомнила о насильственной стерилизации мужчин и казнях.
«Первым штатом, ее легализовавшим в 1907 году, стала Индиана. В 1909 году её примеру последовали Калифорния, Вашингтон и Коннектикут, — начала Захарова, — К мужчинам чаще всего применялась вазэктомия. В редких случаях пациентов кастрировали».
Она также добавила, что в истории США суды раз за разом оставляют за властью право на подобные процедуры, закрепляя их в законе.
«Американская судебная история полна прецедентов, в которых судьи раз за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин, — написала дипломат, перечислив соответствующие судебные процессы, — Право медицинских учреждений на стерилизацию недееспособных или частично недееспособных граждан закреплено в законодательстве нескольких американских штатов».
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ЦАХАЛ: сотня военных самолетов Израиля атаковала 120 целей за час на юге Ливана
07 октября 2024, 21:59

Фото: iStock/e-crow

Сотня военных самолетов ВВС Израиля атаковала за час 120 террористических целей на юге Ливана. Об этом сообщила ЦАХАЛ. Отмечается, что столь масштабную военную операцию провели «на основе точных данных» от разведки.
«На основе точных данных военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана», — указано в заявлении армии Израиля.
ЦАХАЛ уверяет, что все 120 целей — объекты ливанского движения «Хезболла», его региональных подразделений, элитного отряда «Радван», ракетных сил и разведки.

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#израиль
#ливан
#терроризм
#атака
#удар
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Армения не поддержала заявления о безопасности и санкциях на Совете глав МИД СНГ
07 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/irgit

Армения отказалась поддержать два заявления на Совете министров иностранных дел СНГ. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в беседе Общественном ТВ. По ее словам, речь идет о заявлениях про односторонние санкции и безопасность в Евразии.
«Речь идет о двух заявлениях: «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер», — перечислила она заявления, которые Ереван отказался поддерживать.
Ранее МИД Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.

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#мид
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#политика
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Постпред Израиля в ООН Данон: в Израиле обсуждают ответ на атаку Ирана
07 октября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/butenkow

Кабмин Израиля обсуждает будущий ответ на атаку со стороны Ирана. Как отметил израильский постпред в ООН Дэнни Данон, для этого выберут способ и место.
«Мы обсуждаем это», — ответил Данон на пресс-подходе журналистам.
Он также уточнил, что ответ произойдет в обязательном порядке. Иран ударил по Израилю 1 октября баллистическими ракетами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тогда порекомендовала местным держаться ближе к бомбоубежищам. Один из представителей ЦАХАЛ отмечал, что для Ирана «будут последствия».

Перед этим Иран негативно отреагировал на ликвидацию израильскими военными генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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Премьер Грузии назвал главным приоритетом урегулирование отношений с Россией

Лукашенко разрешил силовикам применять оружие против несанкционированных БПЛА

Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным оружием по Брюсселю
#мир
#израиль
#война
#иран
#новости
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Премьер Грузии назвал главным приоритетом урегулирование отношений с Россией
07 октября 2024, 20:59

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика является наиважнейшим приоритетом. С такими словами он выступил на презентации предвыборной компании его партии. Сами парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября.
«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — отметил он.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия опровергает сообщения о том, что в Тбилиси готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По его словам, подобные вопросы не рассматриваются.

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#политика
#грузия
#заявление
#рф
#выборы
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Лукашенко разрешил силовикам применять оружие против несанкционированных БПЛА
07 октября 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. В документе указано, что право на использование силы распространяется против всех беспилотных средств, управляемых дистанционно.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», — указано в заявлении.
Отмечается, что применять оружие наряду с военными и сотрудниками МВД разрешается прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судэкспертам, госконтролю, охотинспекторам, работникам по чрезвычайным ситуациям и таможенникам.

Ранее в сети появилось видео, как российский дипломат поприветствовал Александра Лукашенко словами «Ваше превосходительство». На записи также слышно, что Лукашенко оказался весьма удивлен такому обращению в свой адрес.

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«Где ты это видел?»: Лукашенко необычно поприветствовали в Москве — видео

Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным оружием по Брюсселю

Кадыров призвал РФ отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов
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#указ
#александр лукашенко
#дипломат
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Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным оружием по Брюсселю
07 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские чиновники поняли, сколь серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении для ВСУ бить вглубь России. Об этом сообщает издание Hlavný Denník. По его словам, некоторые члены ЕП слишком легкомысленно говорят об этом оружии.
«Некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — заявил он.
Ранее Фицо заявил о взаимной потребности Евросоюза и России друг в друге, и отметил, что попытается нормализовать с Россией взаимоотношения по завершению конфликта на Украине.

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#россия
#конфликт
#фонтан
#ракета
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В США уверены, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана
Экс-агент ЦРУ Гофф: Израиль ударит по ядерным объектам Ирана
07 октября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Zeferli

Израиль ударит как минимум по одному иранскому ядерному объекту. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-агент ЦРУ Гольф Гофф, который проходил службу на Ближнем Востоке. Он пояснил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) таким образом напомнит Ирану, что это возможно.
«Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — прокомментировал Гофф.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило об атаке на израильский Тель-Авив в годовщину атаки на Израиль. Операция ЦАХАЛ под названием «Железные мечи» началась 7 октября 2023 года.

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#мир
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#израиль
#война
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