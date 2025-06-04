04 июня 2025, 20:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Поддержка Верховной радой законопроекта о призыве в ВСУ граждан старше 60 лет указывает на катастрофическую нехватку личного состава в украинской армии. Такое мнение высказал директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков.







«Украинские власти, исчерпав мобилизационный ресурс, вынуждены прибегать к отчаянным мерам, что свидетельствует о глубоком кризисе в военной стратегии и управлении. Это также отражает откровенное пренебрежение к человеческой жизни: вместо поиска дипломатических решений Киев продолжает жертвовать гражданами, в том числе пожилыми, фактически ради затягивания конфликта», — заявил Шуриков в беседе с RT.

«При этом население устало от войны, и всё чаще распространяются сообщения о насильственной мобилизации мужчин. На фоне этого общественная поддержка властей слабеет, в том числе из-за критики Владимира Зеленского со стороны мэров Киева и Одессы», — говорится в статье.