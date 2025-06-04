Аналитик Шуриков: Киев намерен жертвовать даже пожилыми украинцами ради власти
Поддержка Верховной радой законопроекта о призыве в ВСУ граждан старше 60 лет указывает на катастрофическую нехватку личного состава в украинской армии. Такое мнение высказал директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков.
«Украинские власти, исчерпав мобилизационный ресурс, вынуждены прибегать к отчаянным мерам, что свидетельствует о глубоком кризисе в военной стратегии и управлении. Это также отражает откровенное пренебрежение к человеческой жизни: вместо поиска дипломатических решений Киев продолжает жертвовать гражданами, в том числе пожилыми, фактически ради затягивания конфликта», — заявил Шуриков в беседе с RT.
Он отметил, что вместо ведения переговоров для установления мира украинские власти отправляют на поле боевых действий тех, кто не подходит по состоянию здоровья. Подобными шагами киевский режим пытается удержать власть любой ценой и избежать политической ответственности, заключил аналитик.
При этом обстановка на ЛБС продолжает обостряться, пишут argumenti.ru со ссылкой на Berliner Zeitung. ВС РФ продолжают мощное наступление, а ВСУ признают, что конец киевского режима уже близок. Боевые действия продолжаются на Донбассе, Запорожском направлении и Херсонской области. Теперь же армия России усилила контроль в Сумской области Украины.
«При этом население устало от войны, и всё чаще распространяются сообщения о насильственной мобилизации мужчин. На фоне этого общественная поддержка властей слабеет, в том числе из-за критики Владимира Зеленского со стороны мэров Киева и Одессы», — говорится в статье.
Тем временем отмечается, что украинское общество начинает понимать неизбежность мирных переговоров.