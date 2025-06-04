Зеленский отказался от гуманитарной инициативы по сбору тел погибших солдат
Владимир Зеленский отверг идею гуманитарных пауз на отдельных участках фронта для сбора останков погибших солдат. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
По словам Мединского, российская сторона предложила украинским представителям проработать этот вопрос. Изначально предложение было поддержано, но спустя два часа Зеленский публично отказался от договоренности.
Ранее сообщалось, что возвращение тел погибших солдат является слишком дорогостоящим и невыгодным для Киева.
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