Зеленский ознакомился с меморандумом России о перемирии и сделал заявление
Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона «не воспринимает всерьез меморандум РФ» с условиями мира, «поскольку это ультиматум».
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле, 16 мая. Стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу» и о детальном представлении «возможного будущего прекращения огня». Глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что переговоры продолжатся, когда такое видение будет представлено.
Второй тур состоялся в понедельник, 2 июня. Стороны договорились о крупномасштабном обмене тяжелобольных и тяжелораненых бойцов, а также солдат в возрасте до 25 лет в формате «всех на всех». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал диалог «великолепным».
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