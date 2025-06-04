Зеленский ознакомился с меморандумом России о перемирии и сделал заявление

04 июня 2025, 15:59

Зеленский назвал меморандум России ультиматумом

Фото: istockphoto/Diy13

Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона «не воспринимает всерьез меморандум РФ» с условиями мира, «поскольку это ультиматум».