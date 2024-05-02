Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине безосновательными

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине не имеют оснований. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Накануне США ввели санкционные ограничения против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и нескольких российских институтов, компаний и их руководителей. В Госдепе США такие меры объяснили якобы применением России на Украине отравляющего вещества хлорпикрина. При этом никаких доказательств приведено не было. Вместе с тем, в ведомстве не хотят признавать факты применения химического оружия украинскими войсками.
Такие ничем не подкреплённые обвинения Антонов назвал «безальтернативными» шагами по противостоянию России.
Читайте также:
ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России
ВСУ применили химическое оружие при обстреле российских позиций под Горловкой
ВСУ усилят атаки с помощью химического оружия, заявили в ЛНР
Анастасия Чинкова