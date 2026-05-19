Аптечка спасла российского военного от ранений

19 мая 2026, 08:34

Аптечка спасла бойца ВС РФ от ранений при взрыве мины ВСУ

Российский военный на добропольском направлении смог спастись от части осколочных ранений благодаря аптечке, которую он носил с собой. Об этом рассказал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Герц.





По его словам, которые приводит РИА Новости, при взрыве украинской мины большинство осколков попало именно в аптечку.