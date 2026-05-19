Аптечка спасла российского военного от ранений

Российский военный на добропольском направлении смог спастись от части осколочных ранений благодаря аптечке, которую он носил с собой. Об этом рассказал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Герц.



По его словам, которые приводит РИА Новости, при взрыве украинской мины большинство осколков попало именно в аптечку.

«Мина распространенная, они (ВСУ — прим. ред.) ее кидают постоянно. Осколки пришли, в основном, вот его аптечка и спасла — пришли в аптечку, большая часть, броня тоже. А так бы да. Так что аптечка спасает в любых случаях!» — сказал боец.


В Минобороны РФ отметили, что передовая медицинская группа 177-го полка круглосуточно оказывает помощь раненым на этом участке фронта.
Лидия Пономарева

