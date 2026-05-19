Аптечка спасла российского военного от ранений

Аптечка спасла бойца ВС РФ от ранений при взрыве мины ВСУ
Российский военный на добропольском направлении смог спастись от части осколочных ранений благодаря аптечке, которую он носил с собой. Об этом рассказал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Герц.
По его словам, которые приводит РИА Новости, при взрыве украинской мины большинство осколков попало именно в аптечку.
«Мина распространенная, они (ВСУ — прим. ред.) ее кидают постоянно. Осколки пришли, в основном, вот его аптечка и спасла — пришли в аптечку, большая часть, броня тоже. А так бы да. Так что аптечка спасает в любых случаях!» — сказал боец.В Минобороны РФ отметили, что передовая медицинская группа 177-го полка круглосуточно оказывает помощь раненым на этом участке фронта.