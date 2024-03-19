Армия России давит ВСУ по всей линии фронта в ДНР

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Армия России успешно продвигается по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде (на линии боевого соприкосновения в ДНР – ред.)», - заявил Пушилин.
При этом он подчеркнул, что российские бойцы имеют успехи даже на тех участках, которые являются наиболее сложными.
Перед этим советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что украинские военные покинули свои позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. По его словам, украинские военные бросили своих погибших сослуживцев при отступлении.
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Элина Позднякова