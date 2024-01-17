Армия России начала масштабную атаку, заявили в Британии

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Армия России уничтожает украинскую ПВО и военно-промышленный комплекс с помощью ракетных ударов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк», — рассказал Меркуриус в эфире YouTube-канала Duran.
Он считает, что российские военные начали масштабную ракетную атаку на военные объекты Украины. При этом, по его словам, ВСУ терпят поражение на всех направлениях в зоне спецоперации. А российские удары по объектам страны становятся все более разрушительными.
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Элина Позднякова