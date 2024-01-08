В ВСУ пожаловались, что не могут полностью закрыть небо над Украиной системами ПВО

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У Киева нет возможности полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны. Города и важные объекты защищаются локально. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее», - пояснил Игнат в эфире телемарафона.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по военным объектам Украины. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины, уточнили в Минобороны.
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Элина Позднякова