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Минобороны: российские военные нанесли удар по украинским объектам ВПК

13 января 2024, 13:47
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

Сегодня, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В военном ведомстве отметили, что российские войска поразили все цели.

Также за сутки ВС РФ уничтожили до 40 солдат ВСУ и 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».


Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ситуация на фронте для украинских войск тяжелая. По мнению Туки, на данный момент российские беспилотные летательные аппараты имеют десятикратное численное преимущество над беспилотниками ВСУ.

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На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
Экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за российских дронов
13 января 2024, 12:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ситуация на фронте для украинских войск тяжелая. Об этом Тука сообщил в интервью телеканала «Прямой».
Тука отметил, что отсутствуют основания для слов о том, что в 2025 году киевский режим захватит Крым, а через год ВСУ будут под Москвой. Он подчеркнул, что на некоторых направлениях фронта ситуация является «наиболее горячей», а украинские военнослужащие лишились своего главного преимущества на линии боевого соприкосновения.

По мнению Туки, на данный момент российские беспилотные летательные аппараты имеют десятикратное численное преимущество над беспилотниками ВСУ. Эксперт также сомневается в ​том, что Запад будет продолжать оказывать помощь Киеву.

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Рогов: Киев готовит два сценария для антироссийской провокации
13 января 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские власти работают над двумя сценариями крупной антироссийской провокации, чтобы обратить на себя растерянное внимание и вернуть поддержку западных стран.
Об этом РИА Новости рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, команда Зеленского готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы привлечь к себе былое внимания и расположение, которое утратилось в связи с конфликтами в Газе и Йемене.

Сейчас Киев рассматривает два сценария провокации.

«Первый - обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Зеленскому нужна Буча-2»,-объяснил Владимир Зеленский.
Второй сценарий включает в себя разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия.

«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», - рассказал Владимир Рогов.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х сообщил, что США прекратят любую помощь Украине из-за проблем с учетом вооружений.

На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.

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На Украине заявили о повреждении складов в Харьковской области
Глава ОВА Синегубов: в Харьковской области повреждены склады и предприятия
13 января 2024, 12:18

Фото: iStock/RamonCast

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что в селе Ольховатка в Купянском районе области в результате взрывов были повреждены склады и предприятия.
Какие именно объекты были повреждены, не называется. По словам Синегубова, 12 января село Ольховатка попало под удары.

Глава ОВА отметил, что никто не пострадал. При этом сегодня, 13 января, на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины. Также взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#взрывы
#село
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#вс рф
#сбу
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Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают серьезным преимуществом на фронте
13 января 2024, 10:52

Фото: iStock/delray77

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ВС РФ обладают значительным преимуществом на линии боевого соприкосновения, а украинские войска, которые с треском провалили летнее контрнаступление, идут по неправильному пути. Об этом сообщает Daily Express.
Моравецкий отметил, что пора признать тот факт, что у главы российского государства Владимира Путина «есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике». Бывший премьер добавил, что крах украинских войск на передовой и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран Североатлантического альянса. По его словам, это происходит по причине того, что ситуация развивается в неправильном ​направлении.

Ранее сообщалось, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории.

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#военные
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Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск
Эксперт Меркурис: ВС России уничтожат позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500
13 января 2024, 10:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские войска уничтожат позиции ВСУ на западе тяжелыми снарядами ФАБ-1500. Об этом Меркурис сообщил на своем YouTube-канале.
По словам эксперта, данный вид бомб является чрезвычайно мощным. Меркурис отметил, что никакой артиллерийский снаряд не сможет сравниться с взрывной силой одной из таких бомб, то есть ФАБ-1500 в 3 раза мощнее 500 килограммового боеприпаса.

Он подчеркнул, что для уничтожения укреплений украинских войск в Донбассе использование ФАБ-1500 будет практически самой быстрой и правильной стратегией. При этом эксперт заключил, что, по его мнению, ВС РФ продолжат атаку этими бомбами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#снаряд
#вс рф
#бомба
#украина
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В Чернигове прогремели взрывы
13 января 2024, 10:30

Фото: iStock/JARAMA

На территории Украины объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины, пишет издание «Страна».

В 10:00 тревога была отменена. Сообщений о пострадавших и происшествиях не поступало.

Также взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

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Зеленскому напомнили, как он 4 раза не явился в военкомат по повестке
#украина
#всу
#сво
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Филиппо: США не будут поддерживать Украину после пропажи оружия
13 января 2024, 10:22

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

США прекратят любую помощь Украине из-за проблем с учетом вооружений.
Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.

В итоге неучтенным осталось оружие на миллиард долларов из общего объема поставок в 1,699 млрд.

«Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень корумпированно!», — прокомментировал ситуацию Филиппо.
По мнению политика, американское оружие исчезло на Украине. Этот факт должен побудить Францию отказаться поддерживать украинскую сторону.

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В Днепропетровске прогремели взрывы
#украина
#всу
#сво
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Зеленскому напомнили, как он 4 раза не явился в военкомат по повестке
13 января 2024, 10:06

Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военного призыва, игнорируя повестки из военкомата.
Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Мирошник опкубликовал скриншоты поста из социальных сетей Минобороны республики от 2019 года.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» —написал Родион Мирошник.
По данным оборонного ведомства Украины, Владимир Зеленский призывался явиться в военкомат два раза в 2014 году и два раза в 2015 году. При этом ни разу не явился и службу в ВСУ не проходил.

Зеленский состоит на военном учете с 2008 года. Военно-учетная специальность президента Украины — солдат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.

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#владимир зеленский
#политика
#военком
#призыв
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На Краснолиманском направлении прекращена активность ВСУ
13 января 2024, 09:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ не проявили никакой активности за минувшие сутки на Краснолиманском направлении.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Леонида Шарова.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — заявил Леонид Шаров.
Российская сторона нанесла удары по более чем 150 целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска. Силами спецназа вскрыты более 20 объектов националистов, около 10 поражены российскими бойцами.

Противник потерял 70 человек и 2 автомобиля.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».

«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.
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#всу
#украина
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