Минобороны: российские военные нанесли удар по украинским объектам ВПК

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Сегодня, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В военном ведомстве отметили, что российские войска поразили все цели.
Также за сутки ВС РФ уничтожили до 40 солдат ВСУ и 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ситуация на фронте для украинских войск тяжелая. По мнению Туки, на данный момент российские беспилотные летательные аппараты имеют десятикратное численное преимущество над беспилотниками ВСУ.
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Екатерина Коршунова