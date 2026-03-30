Сотрудники ТЦК в Одессе баллончиком выкуривали мужчину из собственной машины
Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе применили газовый баллончик, чтобы выкурить мужчину из его автомобиля во время мобилизации. Об этом пишут украинские СМИ.
Очевидцы попытались защитить его, однако работники ТЦК быстро догнали украинца и увезли. Инцидент произошел, когда мужчина, заметив приближение военных, попытался скрыться. Он вырвался из машины, но вскоре был остановлен. Ситуация вызвала широкий резонанс среди свидетелей, которые не оставили без внимания действия сотрудников. Мобильность и решительность стали темой обсуждения в социальных сетях.
