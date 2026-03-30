В Тольятти беспилотники атаковали промышленное предприятие, жертв нет
В Тольятти утром в понедельник вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что жертв нет, а жилые и социальные объекты не пострадали.
«Ведутся работы оперативными службами», — отметил он.
