Армия России поразила еще один мост в Киеве

03 октября 2026, 10:14

Минобороны: ВС РФ поразили по Северный мост через Днепр в Киеве

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Российские военные в ночь на 3 октября поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.