Армия России поразила еще один мост в Киеве
Российские военные в ночь на 3 октября поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Удар нанесли с помощью беспилотников. Этот объект использовался для переброски войск и логистических поставок военных грузов в интересах украинской армии. Также в Киевской области был поражен логистический центр «Гостомель», на территории которого хранились средства снабжения ВСУ. Тем временем ВС РФ продолжают бить по объектам инфраструктуры Украины и ликвидировать морские суда, работающие на противника, подчеркнули в ведомстве.
Ранее российские дроны ударили по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. По этой переправе, уточняли в ведомстве, шли переброски войск и логистические поставки для группировок ВСУ на Донбассе.
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