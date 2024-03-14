Армия России продолжит уничтожать танки Abrams на Украине

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Российские танки и артиллерия будут и дальше уничтожать американские танки M1 Abrams на Украине, к этому пора привыкать. В этом уверен военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, модернизация танков ВСУ не спасет их от обширного арсенала армии России.
Он также считает, что Abrams так же уязвим, как и любая другая тяжелая техника, участвующая в конфликте на Украине.
Таким образом, эксперт предупредил, что пора привыкать к уничтожению танков Abrams на поле боя.
Напомним, по подтвержденным данным российская армия уничтожила уже четыре американских танка Abrams в зоне спецоперации.
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«Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков», — уверен Экс.
Таким образом, эксперт предупредил, что пора привыкать к уничтожению танков Abrams на поле боя.
Напомним, по подтвержденным данным российская армия уничтожила уже четыре американских танка Abrams в зоне спецоперации.
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Элина Позднякова