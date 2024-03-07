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Герой России объяснил, как Т-72 с одного выстрела уничтожил Abrams

Генерал-майор Липовой: Т-72Б3 уничтожил Abrams, попав в двигательный отсек
07 марта 2024, 13:03
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Российский экипаж танка Т-72Б3 уничтожил Abrams одним выстрелом, попав в самое уязвимое место американской боевой машины. Об этом рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Abrams ничем не отличается ни от Leopard, ни от Challenger. Надо знать слабые места. Скорее всего, наш Т-72Б3 попал подкалиберным снарядом в уязвимую часть Abrams — это двигательный отсек — сверху он не прикрыт, а также место между корпусом и башней, если туда попасть, то башню сорвет, — объяснил Липовой в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что американские танки имеют минимальную толщину брони сверху. Именно там находится их самое слабое место.

Также Липовой отметил, что выстрел с Т-72Б3 можно произвести с расстояния от 500 метров до 2,5 километра.

«Пусть пылает, как и остальные западные хваленые танки, а их разносят снарядами прошлого года разработки», — заключил Герой России.

На сегодняшний день армия России ликвидировала под Авдеевкой уже три танка Abrams. Все три случая официально подтверждены Минобороны РФ, также имеются и видео горящих американских бронемашин.

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Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко в зоне СВО
Военкор Татаринов: Российские бойцы ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко
07 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации суперснайпера Вооруженных сил Украины Владимира Основенко. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.
«Сообщают, о ликвидации суперснайпера 241-ой бригады территориальной обороны (ТРО) Владимира Основенко из Киева», — пишет Татаринов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинского снайпера ликвидировали в населенном пункте Ивановское 7 марта.

Ранее также сообщалось, что 2 марта в результате авиационного удара Воздушно-космических сил России по украинскому подразделению специальных операций в Сумской области был уничтожен элитный спецназ.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на тернопольские СМИ сообщил о результатах точного авиаудара в Глухове, где ликвидировали специальное подразделение.

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#военные
#сми
#сво
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В Курской области два посёлка остались без электричества после обстрела ВСУ
Старовойт: Тёткино и Попово-Лежачи остались без света после обстрела ВСУ
07 марта 2024, 12:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что населённые пункты попали под обстрелы. Местные жители не пострадали. Однако были повреждены линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к их восстановлению после окончания обстрелов, подчеркнул Старовойт.

Также в результате обстрела были повреждены частный и дом и хозяйственная постройка. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении, а также отметил, что в населённых пунктах продолжается придомовой обход.

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Рогов: В Работино идут тяжёлые уличные бои
#курская область
#обстрел
#всу
#свет
#электричество
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Рогов: В Работино идут тяжёлые уличные бои
07 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В запорожском селе Работино идут тяжёлые уличные бои, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«В Работино идут тяжелые уличные бои. Идут бои в районе дома культуры», — прокомментировал нынешнюю ситуацию на запорожском направлении Рогов.

Он также сообщил, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в Работино всё новые силы, стараясь превзойти российскую сторону численностью.

Однако, ВС РФ продолжают удерживать оборону в центре запорожского села, подчеркнул Рогов. Помимо этого, он заявил, что за минувшие сутки вражеская сторона в Работино потеряла более 50 военных и две единицы бронетехники.

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#запорожская область
#вс рф
#всу
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The Insider: Украинские военные допустили ряд ошибок в обороне Авдеевки
07 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование украинских Вооружённых сил совершило ряд существенных ошибок в планировании обороны Авдеевки, что привело к значительным упущениям в укреплении оборонительных рубежей на ключевом участке фронта. Об этом сообщает авторитетное издание Business Insider.
Как говорится в статье, украинские военные начали укреплять оборонительные линии у Авдеевки всего три месяца назад, достигнув при этом лишь очень скромных успехов. Цитата: «Были вырыты лишь элементарные окопы, но не более того».

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский признал, что военные командиры уделяют недостаточное внимание оборонительным рубежам. Сказывается и нехватка личного состава, и оборудования. В результате строительство укреплений значительно отстаёт от графика.

«Для сравнения, Россия начала разрабатывать свою оборонительную стратегию на юге Украины более чем за полгода до контрнаступления ВСУ, укрепив позиции многоуровневыми угрозами и препятствиями — минами, «зубами дракона», противотанковыми рвами и траншеями», — пишет издание.
Украинские военные собирают деньги с жителей всенародным сбором, чтобы приобрести необходимую технику. Её закупка обходится недёшево: пара экскаватор и грузовик вместе стоят свыше 70 000 долларов.

Киев уже несколько месяцев находится в ожидании помощи от США, которую задерживают в Конгрессе.

В то же время опрошенные газетой аналитики отмечают, что замедление темпов российского наступления может дать Украине дополнительное время для укрепления позиций. Однако пока неясно, удастся ли украинским войскам воспользоваться этой возможностью.

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«Пробыли 55 суток в подвале»: пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ

СК РФ объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ
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#военные
#всу
#киев
#украина
#оборона
#авдеевка
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СК РФ объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ
07 марта 2024, 11:35

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что иностранных наёмников заочно привлекли по статье Уголовного кодекса о вербовке, обучении, финансировании и ином материальном обеспечении наёмника, а равно его использовании в вооружённом конфликте.

Среди объявленных в розыск числятся наёмники из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Также главе ведомства Александру Бастрыкину представили доклад о ходе расследования уголовных дел в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили из «Грузинского национального легиона», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ за вознаграждение.

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#всу
#украина
#розыск
#сво
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ГУР Украины: В рядах ВСУ воюют наёмники из 50 стран мира
07 марта 2024, 11:22

Фото: iStock/Olena_Z

На стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в своём Telegram-канале.
«Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира», — сообщили представители ведомства.

Как отметили в ГУР, в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что иностранные наёмники на Украине участвуют в самых жестоких сражениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кадыров рассказал о чёрном рынке в России, о котором сообщают западные СМИ
Кадыров: в России нет чёрного рынка для обмена пленных чеченцев
07 марта 2024, 11:11

Фото: Сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о якобы существующем в России чёрном рынке, на котором покупаются украинские военнопленные для дальнейшего обмена на пленных чеченцев. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Западные и украинские СМИ в последнее время активно говорят о чёрном рынке, который якобы существует в России. В качестве аргумента они приводят историю украинского бойца Вячеслава Левицкого, который сдался в плен спецназу «АХМАТ» в апреле прошлого года.

По словам Кадырова, чеченские бойцы случайно обнаружили военного спустя 10 дней после того, как его бросили его сослуживцы. У мужчины были перебиты ноги и обморожены руки. Его оперативно доставили в Грозный, где провели операцию. Однако у Левицкого началась гангрена, в результате чего ему ампутировали конечности.

Западные СМИ активно пишут о том, что военного, находящегося при смерти, якобы специально выкупили, чтобы затем обменять именно на чеченца.

Но Кадыров заявил, что после проведения всех необходимых медицинских процедур Левицкого и ещё двух пленных вернули Украине. Взамен в Россию вернулись трое военных, которые не являются уроженцами Чечни.

Также глава республики подчеркнул, что Левицкий был очень благодарен российской стороне за спасение его жизни.

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#рамзан кадыров
#чечня
#россия
#военные
#вс рф
#всу
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Полянский подтвердил информацию CNN о ситуации с жителями в Часовом Яре
07 марта 2024, 10:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Американский телеканал CNN рассказал правду, опубликовав сюжет о солдатах ВСУ, которые прячутся за спинами мирных жителей в Часовом Яре, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в социальной сети X.
«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко. Единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — американские деньги и американское оружие. Тем временем орды режима Зе (украинского президента Владимира Зеленского) используют (места проживания) мирных жителей в качестве укрытий», — заявил Полянский.

Напомним, телеканал CNN опубликовал сюжет из Часова Яра, в котором две местные жительницы рассказывают о том, что украинские военные подъезжают к их домам на военной технике и прячутся за спинами у гражданских. На просьбы уехать они не обращают внимание. При этом, как признал репортёр в конце сюжета, местные жители нормально относятся к приходу в город российских военных.

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#всу
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CNN подтвердил, что в 500 м от кортежа Зеленского и Мицоакиса произошёл взрыв
CNN: в 500 м от кортежа Зеленского и Мицотакиса в Одессе прогремел взрыв
07 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе, 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, произошёл взрыв. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что все присутствующие в кортеже почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил телеканалу, что Зеленский и Мицотакис не пострадали в результате происшествия.

Инцидент произошёл накануне, о чём писала греческая газета «Прото тема». Сначала сообщалось, что кортеж подвергся нападению беспилотника, затем предполагалось, что это мог быть взрыв ракеты.

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