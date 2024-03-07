Герой России объяснил, как Т-72 с одного выстрела уничтожил Abrams

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Российский экипаж танка Т-72Б3 уничтожил Abrams одним выстрелом, попав в самое уязвимое место американской боевой машины. Об этом рассказал генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«Abrams ничем не отличается ни от Leopard, ни от Challenger. Надо знать слабые места. Скорее всего, наш Т-72Б3 попал подкалиберным снарядом в уязвимую часть Abrams — это двигательный отсек — сверху он не прикрыт, а также место между корпусом и башней, если туда попасть, то башню сорвет, — объяснил Липовой в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что американские танки имеют минимальную толщину брони сверху. Именно там находится их самое слабое место.
«Пусть пылает, как и остальные западные хваленые танки, а их разносят снарядами прошлого года разработки», — заключил Герой России.
На сегодняшний день армия России ликвидировала под Авдеевкой уже три танка Abrams. Все три случая официально подтверждены Минобороны РФ, также имеются и видео горящих американских бронемашин.
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Элина Позднякова