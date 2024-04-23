Армия России прорвалась в село Новобахмутовка южнее Очеретино

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Российские военные вошла в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Российские войска уже в Новобахмутовке. Противник признает потерю позиций на окраинах поселка, а также части самого поселка», — написал Рожин в своём Telegram-канале.
Однако он уточнил, что село ещё не находится под полным контролем российских сил. Рожин добавил, что после Новобахмутовки армия России направит силы на освобождение населённого пункта Соловьёво.
По данным Telegram-канала «Военная хроника», в Новобахмутовке продолжаются интенсивные бои, однако высока вероятность, что ВСУ постепенно отведут подразделения из населённого пункта ввиду того, что держать оборону после потери ключевых высот станет намного сложнее.
Напомним, накануне стало известно, что Вооруженные силы России освободили Очеретино под Авдеевкой.
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Элина Позднякова