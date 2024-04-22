Минобороны: ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР

Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого в СМИ называли координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов.