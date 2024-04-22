Минобороны: ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР

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Группировка «Юг» Вооруженных сил России освободила Новомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию в понедельник, 22 апреля, распространило Министерство обороны Российской Федерации.
«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка... и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в ежедневном дайджесте ведомства.Отмечается, что за прошедшие сутки потери украинской армии составили до 410 военных, девять автомобилей и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
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Артем Кузьмин