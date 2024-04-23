Серия атак ВСУ в Работино и зачистка ВС РФ Очеретино: последние новости СВО

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ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Очеретино и продолжают зачистку. На Донецком направлении российской армии предстоит выбить противника из важных логистических точек. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где ВСУ пытаются атаковать, расскажет редакция «Радио 1».
Херсонское направление
Российская армия возобновила штурмовые действия в районе Крынок. По местам расположения противника ВС РФ активно применяют ФАБ с УМПК, идут взаимные артиллерийские обстрелы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Запорожское направление
ВСУ предприняли серию атак в районе Работино и северо-западнее Вербового. Все попытки наступления были отбиты. Существенных изменений на линии фронта нет.
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Времевское направление
На Времевском направлении ВС России проводят активные действия у Старомайорского и Урожайного, возведенные с лета укрепрайоны ВСУ создают трудности при продвижении.
Донецкое направление
ВС РФ окончательно выбили украинский гарнизон из Новомихайловки. Встречные бои в Красногоровке, в районе Нетайлово и Уманского.
После закрепления в освобожденной на днях Новомихайловке следующей целью ВС России становятся Парасковиевка и Константиновка – важные логистические точки противника. Тяжелые бои идут на южной и восточной окраинах Красногоровки, ВСУ активно обороняются и работают с привлечением артиллерии.
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Авдеевское направление
Западнее Авдеевки главным событием стала дерзкая атака ВС России, позволившая закрепиться в Очеретино. Предстоит еще зачистка населенного пункта и закрепление в нём. Вклинение в оборону противника составило до 5 км. Продолжаются бои у соседнего Новокалиново.
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