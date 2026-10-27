Армия России ввела режим тишины на херсонском направлении

27 октября 2026, 04:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные приостановят боевые действия на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.





Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет задействована инженерная разведка. Желающим покинуть Алешки обеспечат безопасную эвакуацию, а тем, кто остается, помогут всем необходимым, в первую очередь лекарствами и продуктами.





«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», — говорится в заявлении Минобороны РФ.