Армия России ввела режим тишины на херсонском направлении
Российские военные приостановят боевые действия на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет задействована инженерная разведка. Желающим покинуть Алешки обеспечат безопасную эвакуацию, а тем, кто остается, помогут всем необходимым, в первую очередь лекарствами и продуктами.
«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», — говорится в заявлении Минобороны РФ.Губернатор Владимир Сальдо отмечал, что украинские формирования целенаправленно создают сложную гуманитарную ситуацию, дистанционно минируют дороги и атакуют дронами транспорт, чтобы заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов. Они также наносят удары по объектам энергетики и связи.