26 октября 2026, 10:08

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинскому тылу и переднему краю. Под огонь попали энергетические объекты, склады, портовая инфраструктура и суда, работающие на ВСУ. Одновременно российская армия улучшила свои позиции на фронтах СВО, уничтожила пункты управления дронами, роботизированные платформы и живую силу противника, заметно сократив его логистические возможности. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Точные удары артиллерии и дронов «Южной» группировки ВС РФ ВС РФ расширяют буферную зону на Харьковщине Лишение ВСУ роботизированного снабжения у Днепра Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Точные удары артиллерии и дронов «Южной» группировки ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ расширяют буферную зону на Харьковщине

Лишение ВСУ роботизированного снабжения у Днепра

Успехи группировки войск «Центр»