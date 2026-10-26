Разгром ВСУ под Краматорском, поражение энергообъектов и складов БПЛА под Харьковом: последние новости СВО на 26 октября
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по украинскому тылу и переднему краю. Под огонь попали энергетические объекты, склады, портовая инфраструктура и суда, работающие на ВСУ. Одновременно российская армия улучшила свои позиции на фронтах СВО, уничтожила пункты управления дронами, роботизированные платформы и живую силу противника, заметно сократив его логистические возможности. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 290 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 25 октября ВС РФ продолжили серию атак с воздуха на украинские объекты снабжения и энергетики, а также на портовую инфраструктуру и суда, обслуживающие нужды украинской армии. Под удар в Харьковской области попали склад хранения беспилотников большой и средней дальности с комплектующими в населённом пункте Ольшаны и электроподстанция ПС-330 «Залютино» в Харькове, питающая предприятия украинского ВПК.
В Хмельницкой области выведена из строя электроподстанция в Каменце-Подольском, отвечающая за работу логистических объектов. В Одесской области повреждены погрузочно-разгрузочные мощности трёх терминалов Черноморска и четыре склада с грузами военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, в море уничтожен сухогруз, следовавший в Одессу с военным имуществом для украинских формирований.
Точные удары артиллерии и дронов «Южной» группировки ВС РФАртиллеристы и операторы беспилотных систем 2-й гвардейской артиллерийской бригады и 82-го отдельного полка БпС группировки «Южной» активно поддерживают наступление российской армии в Краматорском районе. Планомерно ведется работа по ликвидации блиндажей с украинскими военными и вражеской техники.
Согласно данным Минобороны РФ, прошедшим днем воздушная разведка в лесополосе возле Дружковки обнаружила укрытие боевиков. На его уничтожение вышел расчёт 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» 2-й отдельной артиллерийской бригады. После выстрела блиндаж с находившимися внутри людьми ВСУ полностью ликвидирован. Параллельно операторы ударных дронов 82-го полка вывели из строя две наземные роботизированные платформы украинской армии, перевозившие материальные средства.
ВС РФ расширяют буферную зону на ХарьковщинеПодразделения группировки «Север» активно ведут боевые операции на своей территории, укрепляя оборонительные рубежи вдоль государственной границы в Сумской и Харьковской областях и обеспечивая безопасность приграничных регионов Российской Федерации. Пошедшим днем в ходе разведывательно-ударной работы расчёт дрона «Молния-2» 1009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии выявил и ликвидировал блиндажи, пункты управления беспилотниками и личный состав украинских частей в Харьковской области.
По информации Минобороны РФ, воздушная разведка операторов БПЛА вскрыла замаскированные вражеские объекты, откуда координировались полёты и боевое применение дронов разных типов. Координаты сразу ушли ударному расчёту: оператор «Молнии-2» выполнил точный пуск, и пункт управления БПЛА прекратил существование. Объективный контроль подтвердил поражение.
Лишение ВСУ роботизированного снабжения у ДнепраНа Херсонщине расчёты ударных FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ликвидировали вражеские наземные роботизированные комплексы на правом берегу Днепра. Минувшим днём воздушная разведка вскрыла замаскированные позиции платформ — колёсных и гусеничных, применявшихся для подвоза боеприпасов и материальных средств. Координаты немедленно ушли в подразделения беспилотных систем, и операторы FPV-дронов нанесли серию точечных ударов. Объективный контроль подтвердил поражение.
Кроме того, военнослужащие подразделения БпС, действующего в составе группировки «Днепр», успешно уничтожили склад с материально-техническими ресурсами для этих комплексов. Уничтожение платформ значительно сокращает логистические возможности украинской армии на прибрежных территориях правобережья.
Успехи группировки войск «Центр»Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки продвинулись на более выгодные позиции. В результате успешных боевых действий разгромлены три механизированные, штурмовая бригада, штурмовой полк ВСУ, бригада морской пехоты и три бригады национальной гвардии в районах Криворожье, Белозерское, Новопавловка, Варваровка, Новодонецкое, Малотарановка, Криницы и Староварваровка Донецкой Народной Республики.
В результате боевых действий украинские вооруженные силы понесли серьезные потери: 345 человек погибли, уничтожено пять боевых бронированных машин, десять автомобилей, одно артиллерийское орудие и одна станция радиоэлектронной борьбы.