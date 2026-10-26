В Воронеже обломки БПЛА рухнули на поезд во время движения

26 октября 2026, 11:23

В Воронеже значительная часть пострадавших граждан при ударе БПЛА была в поезде

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Значительная часть пострадавших, включая двух человек в тяжелом состоянии, получила травмы в поезде, следовавшем через левобережный пригород Воронежа, после падения на него обломков БПЛА. Об этом в Макс сообщил глава региона Александр Гусев.