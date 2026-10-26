В Воронеже обломки БПЛА рухнули на поезд во время движения
Значительная часть пострадавших, включая двух человек в тяжелом состоянии, получила травмы в поезде, следовавшем через левобережный пригород Воронежа, после падения на него обломков БПЛА. Об этом в Макс сообщил глава региона Александр Гусев.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Ранее сообщалось о двух погибших и 17 пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж.
Отмечалось, что ранило одного ребенка, скончались мужчины в возрасте 53 и 60 лет. На нескольких промышленных предприятиях случились возгорания.
Почти во всех районах пострадали фасады. Всего этой ночью над регионом сбили 113 дронов, из которых свыше 70 — над областным центром.
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