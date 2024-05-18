Армия России взяла новый рубеж в Волчанске

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Российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
Отмечается, что армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне. Согласно информации источника, река Волчья делит город на северную и южную части.
В настоящее время Минобороны России эту информацию не комментировало.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
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В настоящее время Минобороны России эту информацию не комментировало.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
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Екатерина Коршунова