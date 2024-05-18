Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию.
Отмечается, что это произойдет в случае, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину. Медведев уточнил, что у ракет модели Storm Shadow/SCALP-EG, которые страны Запада поставляют киевскому режиму, дальность удара составляет не менее 550 километров.
Ранее сообщалось, что Украина из-за продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что Украина из-за продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова