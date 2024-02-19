Артиллерия ВСУ обстреляла село Тишанка в Белгородской области

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Сегодня, 19 февраля, под обстрел ВСУ попало село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Не сумев добиться видимого успеха в ходе боевых действий, киевские власти всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные объекты и населённые пункты на территории России. Белгород и область уже несколько месяцев живут в режиме прифронтового региона.
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Александр Бойцов