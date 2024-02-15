При ракетной атаке на Белгород погибли 9 человек, из них двое детей

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При ракетной атаке на Белгород погибли по меньшей мере девять человек, среди них двое детей. Еще 20 жителей пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет Mash.
Один из погибших детей – младенец. Он был в коляске. Второй, по предварительным данным, находился рядом со школой №42 в момент падения обломков от сбитых ракет. Напомним, осколки рухнули на торговый центр на Харгоре. Там, по предварительным данным, погибли три человека, и еще три получили ранения. Также под удар попали дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.
По данным Shot, дети, которые были в школе во время прилётов, спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. Домой их не отпускают для их безопасности.
В Минобороны РФ заявили, что над городом было сбито 14 ракет от чешской РСЗО RM-70 «Вампир». По словам местных жителей, обломки от сбитых снарядов валяются в городе. Местные власти информацию еще не подтверждали.
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Элина Позднякова