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При ракетной атаке на Белгород погибли 9 человек, из них двое детей

15 февраля 2024, 13:25
Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

При ракетной атаке на Белгород погибли по меньшей мере девять человек, среди них двое детей. Еще 20 жителей пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет Mash.
Один из погибших детей – младенец. Он был в коляске. Второй, по предварительным данным, находился рядом со школой №42 в момент падения обломков от сбитых ракет. Напомним, осколки рухнули на торговый центр на Харгоре. Там, по предварительным данным, погибли три человека, и еще три получили ранения. Также под удар попали дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

По данным Shot, дети, которые были в школе во время прилётов, спустились на цокольный этаж в бомбоубежище. Домой их не отпускают для их безопасности.


В Минобороны РФ заявили, что над городом было сбито 14 ракет от чешской РСЗО RM-70 «Вампир». По словам местных жителей, обломки от сбитых снарядов валяются в городе. Местные власти информацию еще не подтверждали.

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«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода
Захарова назвала сегодняшний обстрел Белгорода актом терроризма
15 февраля 2024, 14:13

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

ВС Украины совершили акт терроризма, направив на Белгород реактивные ракеты «Вампир», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгороду при помощи реактивных систем залпового огня «Вампир». Осколки ракеты попали по торговому центру. Четыре человека, находившихся внутри ТЦ в момент атаки, погибли моментально. Ещё пятеро пострадавших скончались позже.

Точное количество жертв украинского обстрела в настоящий момент уточняется.

По словам Захаровой, сегодня украинская армия совершила акт терроризма, напав на мирный российский города. Россия вынесет этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, уточнила спикер МИДа.

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#мария захарова
#мид рф
#белгород
#всу
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Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород
Гладков: 5 человек погибли и 18 ранены при атаке ВСУ на Белгород
15 февраля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пятерых погибших и 18 пострадавших при ракетной атаке на Белгород. Он уточнил, что среди погибших есть один ребенок.
«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telеgram-канале.

Он также уточнил, что в Белгороде в результате украинского удара повреждены семь частных домов. При этом в пяти многоквартирных домах выбиты окна. Кроме того, поврежден магазин и порядка пяти автомобилей. Повреждения зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий.

При этом, по словам Гладкова, в селе Шагаровка повреждены частные дома и автомобили. Более подробная информация уточняется.

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#дети
#ребёнок
#помощь
#человек
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ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших
Минобороны РФ: над Белгородом сбили 14 снарядов от РСЗО RM-70 «Вампир»
15 февраля 2024, 13:07

Фото: iStock/bpawesome

Украинская сторона атаковала Белгород с помощью РСЗО RM-70 «Вампир», всего над городом было сбито 14 ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении Минобороны России.

Таким образом, в небе над Белгородом всего было сбито 14 реактивных снарядов.

При этом осколки сбитых ракет упали в черте города. По последним данным, из-за атаки ВСУ погибли девять человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

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#ребёнок
#человек
#всу
#минобороны
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Экстренно направленная в Авдеевку штурмбригада ВСУ заявила о критической ситуации в городе
Штурмовая бригада ВСУ назвала ситуацию в Авдеевке критической
15 февраля 2024, 12:56

Фото: iStock/Anna_Anikina

Штурмовая бригада ВСУ, экстренно отправленная на помощь украинской армии в Авдеевку, назвала ситуацию в городе чрезвычайно критической. Об этом говорится в Telegram-канале 3-й штурмовой бригады ВСУ.
«Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства», - говорится в сообщении.

12 февраля журнал Forbes написал, что командование ВСУ перебросило в Авдеевку одну из своих лучших штурмовых бригад. Согласно статье, это сделано для того, чтобы отодвинуть армию России от главной асфальтированной дороги, которая ведет в центр Авдеевки. Источники издания считают, что ВСУ планируют создать в Авдеевке «ловушку истощения» для ВС РФ, как это было в Артемовске, при этом отмечается серьезные дефицит снарядов у украинской армии.

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#дефицит
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В Белгороде при атаке ВСУ погибли четыре человека, еще 10 ранены
15 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/Dmitri Zelenevski

Украинская сторона нанесла ракетный удар по Белгороду, в результате чего по меньшей мере погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

15 февраля в 12.21 губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он в своем Telegram-канале.

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#белгород
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Российская сторона объявила бойцам ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции
Военкор Лисицын: бойцам ВСУ в Авдеевке объявили ультиматум о капитуляции
15 февраля 2024, 12:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные предложили бойцам ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«В районе Авдеевки наступает критический момент: ВСУшникам предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно Зеленским. В командных пунктах ВСУ не скрывают готовности отступить от текущих позиций и начать отход, осознавая невозможность дальнейшего удержания Авдеевки», - написал Лисицин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ВСУ находятся в Авдеевке в сложнейшей ситуации, которая обостряется с каждым часом. Военкор предполагает, что город полностью попадет в окружение российских сил всего через несколько дней, что приведет к большим потерям в рядах ВСУ.

Лисицин также рассказал, что армия России готовит мощный танковый удар для того, чтобы окончательно прорвать оборону Авдеевки и закрыть данный котел. Он отметил, что для противника данная информация секретом не является.

Также военкор пояснил, что сейчас у ВСУ сильно истощены резервы, а подкрепление если и поступает, то это военные, которые не прошли должную подготовку и наспех были отправлены на оборону Авдеевки. Таким образом, Лисицин делает вывод, что у ВСУ не так много вариантов, кроме как рассмотреть возможность отступления, чтобы сохранить остатки боеспособных частей при угрозе окружения российской армией.

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#армия россии
#всу
#удар
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Бойцы ВСУ помогли эвакуировать взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ
Воин DV: военные ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого морпеха ВС РФ
15 февраля 2024, 11:46

Фото: iStock/zabelin

Бойцы ВСУ помогли российским военным эвакуировать раненого командира морских пехотинцев ВС РФ с позывным «Хищник», который ранее взял украинцев в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».
Согласно сообщению, в начале февраля взвод 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ) штурмовал Новомихайловку. Командир был получил тяжелое ранение от удара вражеского дрона-камикадзе, однако продолжил командование несмотря на ранение. В какой-то момент погодные условия оказались на российской стороне и помешали вести противнику разведку, тогда морпехам удалось эвакуировать «Хищника».

«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его "Штормы" захватили в ходе боя», — говорится в сообщении.

Сейчас командир морпехов уже находится под присмотром медиков. Его жизни ничего не угрожает.

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#ранение
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Продвижение на Бахмутском направлении и «кольцо» в Авдеевке: последние новости СВО
Главное об СВО за минувшие сутки
15 февраля 2024, 10:06

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ активно используют FPV-дроны для атаки российских позиций и применяют БПЛА сельскохозяйственного назначения с большой грузоподъемностью. Что применяют ВС РФ для отражения ударов и на каком направлении российские войска продвинулись на 750 метров, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские бойцы продвинулись к Индустриальному проспекту, огневой контроль установлен над коксохимическим заводом и южной частью Авдеевки.

В направлении Часов Яра ВС РФ атакуют южнее Богдановки и в районе железнодорожной станции Вальяновка, однако сталкиваются с активным использованием FPV-дронов украинской армией.

На южных окраинах Авдеевки ВС РФ фактически замкнули в кольцо украинский укрепрайон «Зенит». Северо-западнее Авдеевки ВС РФ перерезали главный логистический маршрут украинского гарнизона в городе.

Об атаке ВСУ на позиции ВС РФ в Новомихайловке рассказал военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов.

«Практически без остановки по позициям ВС РФ работала арта противника, в том числе кассетами. Плотность «птичек» ВСУ была такая, что международному аэропорту не снилось - постоянно работали сбросы и FPV. Затишье было только в сумерки, когда противник менял «глаза». По ночам над позициями ВС РФ» дежурила «Баба Яга» (беспилотники сельскохозяйственного назначения – прим.ред).- Живов.

Бахмутское направление


ВС РФ удалось вытеснить ВСУ с территории между Богдановкой и Ивановским. Продвижение российских войск на Бахмутском направлении за сутки составило 750 метров.

Луганское направление



Бригада ВСУ пыталась дважды атаковать позиции ВС РФ, но российская артиллерия и авиация подавили атаки противника. В результате отражения наступления, ВС РФ уничтожили два танка, гаубицу Д-30 и ракетный комплекс «Стрела-10».

Запорожское направление


На Запорожском фронте у населенного пункта Вербовое ВС РФ зафиксировали движение бронетехники ВСУ и нанесли удар по скоплению техники. Позиции противника российские бойцы атаковали с применением ФАБ (фугасные авиационные бомбы – прим.ред) 250/500 с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции – прим.ред).

ВСУ атаковали десантный корабль в Черном море


Генштаб ВСУ сообщил, что российский десантный корабль «Цезарь Куников» получил повреждения в результате атаки дронов. Однако официального подтверждения информации нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные сведения – прерогатива Минобороны, поэтому никаких комментариев не привел.

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Взрывы произошли во Львове на западе Украины
15 февраля 2024, 08:49

Фото: istockphoto/RamonCast

В городе Львов на западе Украины произошла серия взрывов. Сообщается, что взрывы прошли тремя волнами с интервалом примерно в десять минут.
По данным мониторинговых ресурсов украинской стороны и онлайн-карты министерства цифровой трансформации, на территорию Львовской области вошли российские ракеты. Эту информацию подтвердил глава региона Максим Козицкий. Он также призвал жителей областного центра не вести фото- и видеосъёмку.

«Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает система противовоздушной обороны», — написал руководитель области в своём телеграм-канале.

Есть также информация о взрывах в Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. О воздушных атаках ранее сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
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