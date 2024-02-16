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Российские военные из состава группировки прикрытия государственной границы РФ обнаружили и уничтожили. украинский расчёт реактивной системы залпового (РСЗО) огня RM-70 Vampire («Вампир»), который накануне обстрелял Белгород.
В результате обстрела погибли семь человек, в том числе четырёхмесячная девочка. Ещё 19 человек получили ранения, напоминает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». По словам военкора, разведка обнаружила боевую машину (БМП) вместе с личным составом РСЗО, передвигавшуюся в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области Украины.
Руководствуясь данными разведки, российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.
Украинские солдаты, стрелявшие из чешской РСЗО сербскими снарядами по мирному российскому городу, понесли заслуженную кару. Возможно, всему «интернационалу», выступающему против России, пришло время задуматься.
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Руководствуясь данными разведки, российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.
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Александр Бойцов