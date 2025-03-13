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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Ровшан Аскеров* заявил, что ему не жаль российских детей из-за обстрелов ВСУ

Ровшан Аскеров* заявил, что ему не жаль российских детей из-за обстрелов ВСУ

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* признался в интервью Юрию Дудю*, что не испытывает жалости по отношению к российским детям, когда украинские ракеты атакую Белгород и прилетают на детские площадки.
«Абсолютно. Ноль эмпатии», – заявил Аскеров* на вопрос Дудя*, что тот испытывает, когда украинские ракеты атакуют детские площадки.

Для пущей убедительности Аскеров* повторил свои слова несколько раз.

В марте текущего года Аскерова* объявили в розыск. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Причиной заведения дела стала его публикация о полководце Георгии Жукове, которая была размещена в соцсетях. Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» признали иноагентом в декабре 2022 года. В январе Росфинмониторинг внес Аскерова* в список экстремистов и террористов.

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В отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело

*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#рф
Песков подтвердил визит в Россию переговорщиков США по Украине
Песков: американская делегация летит в Москву
13 марта 2025, 13:19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Американские переговорщики действительно летят в Москву, в четверг запланированы соответствующие контакты. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», — сказал Песков журналистам.
12 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что США отправили своих представителей в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, он получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине. Глава американского государства выразил надежду на согласие России в вопросе окончания военных действий.

В 12:44 по московскому времени самолёт спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Сегодня утром его борт вылетел из Катара.

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Минобороны показало первые кадры из освобожденной Суджи
13 марта 2025, 12:58

Фото: iStock/ Anna_Anikina

Появились первые кадры освобожденного города Суджа в Курской области. Их опубликовало Министерство обороны РФ в своем Телеграм-канале.
На видеозаписи Минобороны России показало последствия оккупации ВСУ. На кадрах можно увидеть разрушенные жилые дома, сгоревшие автомобили и обломки зданий.

Напомним, что 13 марта Минобороны России сообщило об освобождении Суджи в Курской области от оккупации ВСУ. Отмечалось, что под контроль Вооруженных сил Российской Федерации также перешли населенные пункты Меловой и Подол.

Сообщения об освобождении Суджи от украинских боевиков появились еще 12 марта, когда выяснилось, что армия России установила российский флаг в центре города. Тогда же стало известно о массовом бегстве украинцев из населенного пункта.



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#минобороны
#курская область
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Минобороны РФ подтвердило окончательное освобождение Суджи в Курской области
Минобороны: Армия России освободила Суджу, Меловой и Подол
13 марта 2025, 12:10

Фото: (Telegram @Hinshtein)

Армия России освободила Суджу в Курской области от оккупации ВСУ, вместе с тем под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Меловой и Подол. Об этом 13 марта сообщило Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Сообщения об освобождении Суджи от украинских боевиков появились еще 12 марта, когда стало известно о том, что ВС РФ установили российский флаг в центре города. Тогда же стало известно о массовом бегстве украинцев из населенного пункта.

По состоянию на 13 марта из Суджи вывели 120 мирных жителей, которые полгода находились под оккупацией ВСУ.

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#флаг
#вс рф
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Из Суджи вывозят мирное население
Хинштейн: из Суджи вывезли 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией ВСУ
13 марта 2025, 11:41

Фото: (Telegram @Hinshtein)

По состоянию на 13 марта из Суджи вывезли 120 мирных граждан, которые находились под оккупацией боевиков ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Работа продолжается безостановочно. Всем оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь. На местах организовано оперативное восстановление утраченных документов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что некоторых людей забрали родственники. Остальных размещают в пунктах временного размещения, где люди обеспечиваются всем необходимым.
Фото: (Telegram @Hinshtein)Фото: (Telegram @Hinshtein)

Ранее сообщалось, что в Курской области были найдены около 100 граждан, которые ранее числились пропавшими без вести. Речь идет о гражданах, с которыми пропала связь после вторжения украинских войск в Курскую область. В частности пропавшие являлись жителями Суджи и ее окрестностей.

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Россия передала США список условий для переговоров по Украине
Reuters: РФ передала США список требований для переговоров по Украине
13 марта 2025, 11:31

Фото: iStock/sb2010

Россия уже передала США список требований для завершения украинского конфликта и перезапуска российско-американских отношений. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
«Россия представила США список требований для сделки и перезапуска отношений с Вашингтоном», — говорится в сообщении.

Издание при этом пишет, что условия России, включенные в список, пока остаются неизвестными, однако источники агентства уточняют, что они очень похожи на те, которые российская сторона уже доводила до Киева, США и НАТО.

Кроме того, отмечается, что эти условия обсуждались последние несколько недель на совместных встречах представителей России и США.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но о полном прекращении боевых действий можно будет говорить только при заключении всеобъемлющего мирного соглашения.

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