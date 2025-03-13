Ровшан Аскеров* заявил, что ему не жаль российских детей из-за обстрелов ВСУ

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* признался в интервью Юрию Дудю*, что не испытывает жалости по отношению к российским детям, когда украинские ракеты атакую Белгород и прилетают на детские площадки.
«Абсолютно. Ноль эмпатии», – заявил Аскеров* на вопрос Дудя*, что тот испытывает, когда украинские ракеты атакуют детские площадки.
Для пущей убедительности Аскеров* повторил свои слова несколько раз.
В марте текущего года Аскерова* объявили в розыск. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Причиной заведения дела стала его публикация о полководце Георгии Жукове, которая была размещена в соцсетях. Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» признали иноагентом в декабре 2022 года. В январе Росфинмониторинг внес Аскерова* в список экстремистов и террористов.
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*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Элина Позднякова