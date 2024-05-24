AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить

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Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием. Об этом сообщает Asia Times.
По информации издания, ответ Москвы может быть сильным и непредсказуемым. Отмечается, что данный шаг не изменит общую картину на линии боевого соприкосновения, но при этом увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. По его словам, Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.
Напомним, глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
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Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. По его словам, Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.
Напомним, глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
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Екатерина Коршунова