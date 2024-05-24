Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Об этом пишет РИА Новости.
Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории. По его мнению, у западных стране по данному вопросу нет каких-либо иллюзий.
Политик добавил, что РФ на сегодняшний день сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции и не обращает внимания «на позиции отдельных западных лидеров, которые постоянно меняют свое мнение.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
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Политик добавил, что РФ на сегодняшний день сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции и не обращает внимания «на позиции отдельных западных лидеров, которые постоянно меняют свое мнение.
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
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Екатерина Коршунова