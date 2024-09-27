Атака ВСУ на Ростов, попытка прорыва в Курской области, «огневой мешок» в Угледаре: последние новости СВО

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Несмотря на большие потери среди личного состава и техники ВСУ стремятся осуществить новый прорыв в Курской области. ВС РФ ситуацию контролируют и переходят в активное наступление. О том, где удалось продвинуться российским войскам и где противник вынужден оставить позиции расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ атаковали Ростов
Минувшей ночью украинские силы атаковали Ростовскую область, задействовав дроны. Глава региона Василий Голубев сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских БПЛА. После падения обломков беспилотника в поле под Новошахтинском вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Других повреждений или жертв в результате атаки не зафиксировано.
Курская область
В Курской области российская армия продолжает успешно отражать атаки противника. За сутки украинские силы понесли большие потери. Сообщается о ликвидации 340 военнослужащих ВСУ и уничтожении значительного количества техники. Отражена контратака в направлении населённого пункта Обуховка. Три попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье закончились провалом.
Тем не менее ВСУ продолжают активные попытки проникновения вглубь Курской области, не скупясь на ресурсы. Российские силы в основном ведут активную оборону, вероятно, готовясь к новому наступлению. В Глушковском районе продолжаются атаки украинских подразделений на позиции российских войск, однако украинским силам пока не удалось добиться значимых успехов. Кроме того, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что командование ВСУ начало вывод своих подразделений из Курской области, начав с 82-й десантно-штурмовой бригады.
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Донецкое направление
27 сентября в Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» улучшили свою позицию на передовой. В Угледаре украинские боевики оказались в окружении. Согласно данным «Иди и смотри», все выезды из города находятся под обстрелом. ВСУ открыто признают, что Угледар находится на грани полного окружения: обе грунтовые дороги, ведущие в город, сейчас находятся в «серой» зоне, а восточная часть уже находится под контролем российских сил.
Российская артиллерия использует проверенную тактику, ранее примененную при штурме Артемовска: оставляется узкий коридор для украинских войск, через который они пытаются отступить, после чего подвергаются уничтожению различными боеприпасами. В текущем наступлении достаточно как беспилотников, так и снарядов. «Огневой мешок», через который пытаются пробиться украинские силы, значительно меньше.
Также военнослужащие российской армии окружили город Селидово в ДНР с трех сторон, об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что солдаты предпринимают все возможные меры для контроля всех подходов к этому населенному пункту. Кимаковский подчеркнул, что успешное продвижение российских военнослужащих создаст серьезные проблемы для противника, затрудняя его оборонительные позиции в городе. Он также добавил, что структура обороны ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) начинает ослабевать, в то время как российские войска находятся всего в нескольких километрах от города.
Селидово-Кураховское направление
По данным украинских каналов, ВС РФ ведут штурм Цукуриного с двух направлений — с севера и юга. С южной стороны штурмовики сумели войти в населенный пункт и закрепиться на его территории. Бои также продолжаются на окраине северной части села. Таким образом, резервы противника не смогли остановить продвижение российских войск. Потеря Цукурино может негативно сказаться на стабильности фронта ВСУ к северу от Курахово.
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