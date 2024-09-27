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Один из бойцов 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, Василий Козуб, призвал украинцев покинуть страну, заявив, что «ситуация ухудшается». Об этом проинформировало Минобороны России.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
По его словам, сотрудники ТЦК мобилизовали его, остановив на улице. Практически сразу он был отправлен в зону боевых действий с остальными мобилизованными. Козуб рассказал, что в плен сдался добровольно. Он отметил, что украинские военкомы на улице ловят обычных парней, а те, у кого есть деньги, сидят спокойно дома.
Ранее стало известно, что «НемеZида» опубликовала данные боевиков Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Уезжайте из Украины за границу, потому что ничего хорошего не будет», сообщил он на опубликованном ведомством видеообращении.
По его словам, сотрудники ТЦК мобилизовали его, остановив на улице. Практически сразу он был отправлен в зону боевых действий с остальными мобилизованными. Козуб рассказал, что в плен сдался добровольно. Он отметил, что украинские военкомы на улице ловят обычных парней, а те, у кого есть деньги, сидят спокойно дома.
Ранее стало известно, что «НемеZида» опубликовала данные боевиков Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова