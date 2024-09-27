FT: Украинские новобранцы попадают на фронт необученными и часто сбегают

Фото: istockphoto/Olena_Z
Украинские мобилизованные попадают на передовую без достаточного обучения и подготовки. Часто случается, что они покидают позиции, угодив под первый же серьёзный обстрел.
Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины. В публикации отмечается, что призывникам не хватает базовой подготовки, они не обладают даже малейшими навыками ведения боя, к тому же неважно у мобилизованных обстоит дело и с мотивацией. Из-за этого нередки случаи оставления ими позиций.
Как рассказал изданию неназванный украинский офицер, призывникам во время так называемой подготовки просто ставят отличные оценки без всякой практики. Затем их отправляют на передовую, хотя многие не умеют держать в руках оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов.
Офицеры винят в такой ситуации рекрутёров, которые направляют в пехоту всех подряд, не принимая во внимание прошлое мобилизованных и их навыки. По оценкам источников газеты, от 50 до 70 процентов нового пополнения погибают или получают ранения в первые же дни нахождения на передовой.
Читайте также:
В Италии заявили о нехватке ресурсов у Украины и превосходстве России
Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов
Как рассказал изданию неназванный украинский офицер, призывникам во время так называемой подготовки просто ставят отличные оценки без всякой практики. Затем их отправляют на передовую, хотя многие не умеют держать в руках оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов.
Офицеры винят в такой ситуации рекрутёров, которые направляют в пехоту всех подряд, не принимая во внимание прошлое мобилизованных и их навыки. По оценкам источников газеты, от 50 до 70 процентов нового пополнения погибают или получают ранения в первые же дни нахождения на передовой.
Читайте также:
В Италии заявили о нехватке ресурсов у Украины и превосходстве России
Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов
Александр Бойцов