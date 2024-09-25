Атаковавшие Курскую область бойцы ВСУ ранее расстреливали пленных солдат ВС РФ в ЛНР

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Боевики Галицкой бригады ВСУ, участвующие в нападении на Курскую область, ранее расстреливали российских военнопленных в Луганской Народной Республике (ЛНР).
По данным RT, в 2022 году экс-командира этого подразделения повысили до командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Это произошло именно в тот момент, когда его солдаты казнили российских военных.
Кроме того, в эту элитную бригаду ВСУ, базирующуюся во Львове, входят участники националистических движений, которые проходили обучение у морпехов США.
Следственный комитет России продолжает вести работу по установлению личностей бойцов ВСУ, которые ответственны за вторжение в Курскую область и расстрелы мирных жителей региона.
Также по статье Уголовного кодекса РФ о терроризме была объявлена в международный розыск военнослужащая ВСУ Юлия Лапыч. Она участвовала в расстреле людей и объектов гражданской инфраструктуры России. В случае задержания ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Следователям удалось выяснить, что служащие в Галицкой бригаде ВСУ военные в ноябре 2022 года попали во все мировые новостные сводки. Тогда по сети распространилось видео, на котором украинские солдаты расстреливают 11 российских бойцов, которые лежат лицом в землю перед ними. Это произошло в ЛНР.
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Кроме того, в эту элитную бригаду ВСУ, базирующуюся во Львове, входят участники националистических движений, которые проходили обучение у морпехов США.
Следственный комитет России продолжает вести работу по установлению личностей бойцов ВСУ, которые ответственны за вторжение в Курскую область и расстрелы мирных жителей региона.
Также по статье Уголовного кодекса РФ о терроризме была объявлена в международный розыск военнослужащая ВСУ Юлия Лапыч. Она участвовала в расстреле людей и объектов гражданской инфраструктуры России. В случае задержания ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Следователям удалось выяснить, что служащие в Галицкой бригаде ВСУ военные в ноябре 2022 года попали во все мировые новостные сводки. Тогда по сети распространилось видео, на котором украинские солдаты расстреливают 11 российских бойцов, которые лежат лицом в землю перед ними. Это произошло в ЛНР.
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Анастасия Чинкова