Тысячи бойцов ВСУ испугались российских военных и покинули Угледар

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Члены 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины начали отступать из города Угледара. Об этом сообщает Forbes.
Уточняется, что российские солдаты начали «угрожать флангам населенного пункта» еще на прошлой неделе. Согласно информации источника, в тот же период украинские боевики приняли решение покинуть Угледар и отойти в сторону села Богоявленка.
Примечательно, что военные отогнали боевые машины БМП-2 и гаубицы М-109 на более подготовленные к обороне позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что военные отогнали боевые машины БМП-2 и гаубицы М-109 на более подготовленные к обороне позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова