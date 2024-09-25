Минобороны РФ раскрыло итоги боёв в 60 километрах от Курска

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ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области за минувшие сутки. Об этом стало известно по итогам брифинга Минобороны России.
Отмечается, что боевые действия велись в районе населённого пункта Любимовка в 60 километрах от Курска. Российские военные подразделения группировки войск «Север» смогли отразить атаки украинских войск.
В результате боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 15 человек, также один украинский боец был взят в плен. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля.
Ранее российское оборонное ведомство заявило, что ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.
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В результате боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 15 человек, также один украинский боец был взят в плен. Кроме того, ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину и два автомобиля.
Ранее российское оборонное ведомство заявило, что ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.
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Анастасия Чинкова