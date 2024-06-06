Байден заявил, что США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

Фото: сайт Кремля
Американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Об этом информирует телеканал ABC News.
По словам Байдена, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы, в тот момент когда ВС РФ наносят удары по конкретным целям на Украине. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ, а также удары по Москве и Кремлю.
Ранее Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.
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Екатерина Коршунова