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Байден заявил, что США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

06 июня 2024, 15:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Об этом информирует телеканал ABC News.


По словам Байдена, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы, в тот момент когда ВС РФ наносят удары по конкретным целям на Украине. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ, а также удары по Москве и Кремлю.

Ранее Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

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Кадыров представил кадры успешной операции полка «Север – Ахмат» в зоне СВО
06 июня 2024, 16:00

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север – Ахмат» Минобороны России под руководством командира подразделения Зайнди Зингиева парализовали действия украинских беспилотников на Артёмовском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе наступательных операций и мастерски проведённой аэроразведки было выявлено скопление украинских военных, которые готовились совершить атаку на территорию России.

Однако российские войска действовали на опережение. С помощью артиллерии они поразили все огневые точки ВСУ и ударили по живой силе. Также был уничтожен украинский танк, а операторы БПЛА сбросили несколько снарядов в укрытия солдат ВСУ.

В результате этой операции, личный состав полка «Север – Ахмат» вернулся без потерь.

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Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине
06 июня 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну. Об этом сообщает Mediate.
По словам сенатора, российскому лидеру не нужна Украина и Европа, поскольку «у Путина и так достаточно собственной земли». Табервилл отметил, что глава российского государства хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, которое направлено на Москву.

Сенатор также раскритиковал нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии дипломатических навыков так как он считает, что Штатам следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала украинского конфликта.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.

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#украина
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На Украине планируют мобилизовать более 100 тысяч человек
Депутат Рады: Украина в этом году нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек
06 июня 2024, 15:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в текущем году. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в беседе с агентством «Укринформ».
Командование и военные на фронте заявляют о необходимости мобилизации 100-110 тысяч украинцев. Однако сам Горбенко убеждён, что в этом году удастся призвать порядка 120 тысяч военнообязанных.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что целью мобилизации на Украине является призыв наибольшего числа жителей Харьковской области. Вся мобилизация, по его словам, сейчас нацелена именно на этот регион.

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#украина
#мобилизация
#военные
#сво
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Ганчев сообщил о тяжелых боях под Харьковом
06 июня 2024, 15:01

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Тяжелые бои идут под Харьковом по всей фронтовой линии. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«По всей линии фронта идут тяжелые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения», – говорится в сообщении.

Ганчев добавил, что только за последние пару недель из-за ударов беспилотников ВСУ были ранены девять мирных граждан Купянского района.

По словам главы ВГА, администрация и военные продолжают эвакуацию населения, однако украинские неонацисты атакуют обычных людей и не дают им уйти из опасной зоны.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.

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#новости
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Минобороны: Российские военные поразили пункты размещения иностранных наёмников
06 июня 2024, 13:22

Фото: istockphoto/vadimrysev

Военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что инструкторы, например, из Франции уже давно находятся на Украине. Этому имеется множество неопровержимых доказательств.

В то же время, французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Париж ещё не направлял инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на Украину. По его словам, с начала конфликта около 10 тысяч солдат ВСУ проходили обучение во Франции или на территории некоторых соседних стран. Атталь также добавил, что вопрос отправки французских военных на Украину не является для Парижа табу.

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#наемники
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Сальдо назвал число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад
Сальдо: Число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад превысило 60 человек
06 июня 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Террористический акт на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года привёл к затоплению и нарушил природно-экологический баланс Приднепровья и южного Причерноморья. Число жертв от разрушения плотины и последующего наводнения превысило 60 человек.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он напомнил, что год назад плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня после серии ракетных ударов, нанесённых украинскими войсками. Этот теракт нанёс огромный ущерб региону, а также отразился на экологии Чёрного моря.

Сальдо также добавил, что более 60 человек погибли от воздействия стихии, выпущенной на свободу по злой воле людей, более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий. Губернатор сообщил, что в настоящее время основные последствия катастрофы удалось полностью преодолеть, большинство местных жителей вернулись в свои дома.

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Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Часовом Яре
Пушилин: ВС РФ активно продвигаются в Часовом Яре
06 июня 2024, 12:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска активно продвигаются в Часовом Яре, заявил в беседе с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что в настоящее время бойцы продолжают освобождать населённый пункт.

По его словам, взятие под контроль Часова Яра происходит в тяжёлых условиях. Однако перед военными поставлена задача, которую они успешно реализуют.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых российские десантники штурмом берут важный опорный пункт ВСУ под Часовым Яром. В ходе контрбатарейной борьбы группировка войск смогла подавить огневые позиции украинской армии и уничтожить их пункты управления. Видео можно посмотреть в материале «Радио 1».

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#денис пушилин
#часов яр
#вс рф
#сво
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Побег властей из Херсона, бои под Харьковом и взятие Георгиевки: Последние новости СВО
Подполье: Администрация Херсона бежит из города, сжигая документы
06 июня 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Администрация Херсона, назначенная Киевом, эвакуируется из города, попутно сжигая документы, тем временем армия России освободила Георгиевку на Кураховском направлении.
Последние новости на утро 06.06.2024 с полей спецоперации приводит редакция «Радио 1».

Херсонское направление


На Херсонском направлении ЛБС остаётся без значимых изменений. Однако происходят отдельные стрелковые бои в островной зоне и взаимные удары артиллерией и дронами. Российская авиация активно работает по позициям на вражеском берегу.

Тем временем назначенная Киевом администрация спешно покидает Херсон, сжигая документы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают наши товарищи из Херсона: администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение не вывезенной документации», — написал в своём Telegram-канале Лебедев.

По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров. Подпольщик предположил, что именно в этом огне были уничтожены последние важные документы.

Кураховское направление


Вечером 5 июня стало известно, что в ходе активных штурмовых действий армия России освободила от ВСУ населенный пункт Георгиевка. Сейчас там идёт зачистка остатков украинских подразделений. Данную информацию Минобороны РФ ещё официально не подтверждало.

Харьковское направление


Российские военные ведут ожесточенные бои в Волчанске на территории Агрегатного завода, а также в районе многоэтажной застройки. На востоке города сохраняется крайне высокий темп продвижения российских войск. При этом на Липцовском направлении линия фронта остаётся без изменений. Там ВСУ закончили переброску резервов. Сейчас там украинцы занимают рубежи и готовятся к контрнаступлению, об этом пишет Telegram-канал «Два майора».

Донецкое направление


В Парасковиевке ВС РФ продолжают зачистку западных окраин села. А в центре Красногоровки российские бойцы продвигаются с боями, наступая с юга. В восточной стороне населённого пункта армия России также имеет значительные успехи.
Также российские войска продолжают наступать на Карловку, бои уже ведутся на подступах села с южной стороны Карловского водохранилища. Одновременно с этими действиями идёт продвижение и с северной стороны водохранилища, чтобы отбросить ВСУ за реку Волчья и охватить Яснобродовку с юга и севера.

Часовоярское направление


Российские десантники развивают успех в направлении Часова Яра, ведя штурмовые действия при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, разведывательные группы действуют западнее водоканала Северский Донец – Донбасс с юга, на подступах в микрорайону Новый, а также с севера у Калиновки. Также продолжаются бои западнее Богдановки.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки армия России расширяет зону контроля у Архангельского на Очеретинском выступе, юго-западнее Соловьево в направлении Новопокровского.

Запорожское направление


Наши войска закрепляются на северной окраине Работино, а юго-восточнее села расширяется наша зона контроля. Российские военные с мест отмечают прибытие резервов ВСУ в район Работино-Вербовое, кроме того, украинская армия увеличила использование ночных FPV-дронов.

6 июня год назад

6 июня 2023 года украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что ВСУ освободят Крым в течение пяти последующих месяцев. Тогда он говорил, что Украина будет наносить удары по военным объектам на полуострове и уничтожит Крымский мост, а россияне будут вынуждены бежать оттуда по сухопутному коридору. Сегодня мы видим, что очередное пророчество не сбылось.

Тем временем на Украину приехало большое число специалистов НАТО. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».

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* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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#вс рф
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Украинская администрация бежит из Херсона, устраивая после себя пожары
Подполье: украинская администрация эвакуируется из Херсона, сжигая документы
06 июня 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Администрация, назначенная киевским режимом, сжигает документы и эвакуируется из Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья под Николаевом Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.
«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», – сказал Лебедев.

Он отметил, что ночью на разных адресах госучреждений произошли пожары. По предположению Лебедева, возгорания, скорее всего, «последний штрих» в уничтожении документации. Однако подпольщик подчеркнул, что все уничтоженные документы есть в электронном формате.

Также Лебедев рассказал, что прошлой ночью ВС РФ ударили по складу боекомплекта в неработающем магазине стройматериалов. Здание «детонировало и горело сизым пламенем».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.

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