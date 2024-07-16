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На стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют члены международного мотоклуба Bandidos. Штаб-квартира этого байкерского объединения находится в американском штате Техас.
Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах. Выяснить это удалось с помощью анализа открытых данных интернет-ресурсов, принадлежащих мотоклубу, а также социальных сетей его членов. Было установлено, что некоторые участники Bandidos из России, Украины и Казахстана являются военнослужащими ВСУ.
Клуб, чья штаб-квартира расположена в Техасе, имеет широкую сеть филиалов в 22-странах мира. Собеседник агентства подчеркнул, что отделение Bandidos продолжает функционировать также и в России. Стоит отметить, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предлагал Генеральной прокуратуре РФ внести Bandidos в список нежелательных организаций ещё в 2015 году.
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