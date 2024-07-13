Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции

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В Харькове силы сопротивления обнаружили новую группу наемников из Франции. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщают РИА Новости. Иностранцы приехали в город со стороны Полтавы или Киева, рассказал подпольщику один из местных жителей.
По информации источника Лебедева, французских наемников заметили в районе крупного супермаркета в районе Холодной горы.
В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину приехали 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, Франции. Последних – 356 человек. По данным на тот момент, ВС РФ удалось ликвидировать около 6000 боевиков, включая 147 французских.
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«Десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом, перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более РОСТ на Холодной горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева», — заявил харьковчанин, слова которого привел координатор подполья.
В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину приехали 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, Франции. Последних – 356 человек. По данным на тот момент, ВС РФ удалось ликвидировать около 6000 боевиков, включая 147 французских.
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Данил Пономарев