Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции

В Харькове силы сопротивления обнаружили новую группу наемников из Франции. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщают РИА Новости. Иностранцы приехали в город со стороны Полтавы или Киева, рассказал подпольщику один из местных жителей.