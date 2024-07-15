Фото: istockphoto/undefined undefined
На стороне Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр участвуют немецкие снайперы. Об этом информирует Spiegel.
«С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере», — отмечается в видео.
По словам журналиста, немецкий военный посещал Украину еще до начала боевых действий. Теперь он воюет на стороне ВСУ в качестве снайпера.
Ранее сообщалось, что СК РФ хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В сети появилось видео, которое подтверждает, что снайперские пары из Германии поддерживали боевиков Вооруженных сил Украины во время ведения сражений в населённом пункте Часов Яр в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Силы ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного
Дарья Осипова