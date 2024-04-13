В Токмаке после обстрела ВСУ под завалами домов могут быть люди — Рогов

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В городе Токмак Запорожской области после обстрела жилого сектора Вооруженными силами Украины разрушено много домов, под завалами которых могут находиться люди. Об этом информирует глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — заявил Рогов.Как утверждает Рогов, разбор завалов на месте попадания снарядов в дома продолжается.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак