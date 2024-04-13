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В Токмаке после обстрела ВСУ под завалами домов могут быть люди — Рогов

Рогов: в Токмаке после обстрела ВСУ под завалами дома еще могут оставаться люди
13 апреля 2024, 01:46
Фото: istock / victorass88

Фото: istock / victorass88

В городе Токмак Запорожской области после обстрела жилого сектора Вооруженными силами Украины разрушено много домов, под завалами которых могут находиться люди. Об этом информирует глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — заявил Рогов.
Как утверждает Рогов, разбор завалов на месте попадания снарядов в дома продолжается.



Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ
Зеленский считает, что нельзя обобщенно амнистировать всех дезертиров из ВСУ
12 апреля 2024, 23:47

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«По какой причине человек покинул место, что произошло в результате этого? Каждая ситуация разная, нельзя обобщать всех», — выразил мнение Зеленский.
Как считает украинский лидер, у таких поступков могут быть разные причины. Например, солдат выразил желание перевестись из одной бригады в другую ввиду отсутствия взаимопонимания с командиром и покинул место службы. Президент подчеркнул, что такое бывает, в этом нет жесткого криминала.

Но бывают случаи, когда бригада в полном составе ушла с места дислокации, отметил политик. В таком случае на длинной линии фронта другие военные могли оказаться окружены. Зеленский указал, что в этом случае ответственность лежит на том, кто вынудил подразделение отступить при помощи психологического давление или запугивания. Вопрос заключается не собственно в отходе с позиций, а именно в последовавших жертвах, поэтому обобщенно всех амнистировать нельзя, подытожил президент.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ
12 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/DmyTo

Десять сотрудников МЧС пострадали в результате атаки БПЛА в Горловке в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что в Никитовском районе Горловки специалисты ликвидировали пожар. Во время тушения произошла повторная атака украинскими дронами.

По информации источника, сотрудники МЧС России получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дрон
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На Западе сообщили о наступлении ВС РФ по всей линии фронта
The Print: ВС РФ наступают по всей линии фронта, уничтожая ВСУ
12 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ. Об этом в статье для The Print сообщил экс-сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.
Он отметил, что российские войска после провала украинского контрнаступления прошлым летом и освобождения Авдеевки начали активное наступление. В настоящее время военные продвигаются по всей многокилометровой линии фронта.

Каточ подчеркнул, что главная стратегическая цель российских войск – это постепенное перемалывание и полное уничтожение ВСУ, которые ежедневно несут большие потери как в личном составе, так и в количестве вооружения.

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#украина
#россия
#вс рф
#спецоперация
#военные
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Сенатор Вэнс призвал отказаться от идеи возврата Украины к границам 1991 года
12 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Liukov

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели украинского лидера Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны. Об этом сообщает New York Times.
Вэнс отметил, что Киеву необходимо перейти к обороне, чтобы сохранить людей и выиграть время для начала переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ​заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.

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РВ: ВС РФ ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана
12 апреля 2024, 17:08

Фото: iStock/Olena_Z

Российские силы на полях спецоперации ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Ликвидирован ветеран спецвойск США Седрик Чарльз Гамм. Также убит ирландского наемника Джозефа Гамбура. Уничтожен и азербайджанский наемник Аскеров Фаиг Тахир оглы», — говорится в сообщении Telegram-канала.

К посту также прикрепили фотографии убитых иностранных наёмников.

Напомним, ранее в «РВ» также сообщили, что первая сотня французских наёмников прибыла в Славянск. Предположительно, они будут помогать украинским боевикам оборонять город, когда боевые действия дойдут до Славянска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#наемники
#сша
#азербайджан
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МО: ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине
12 апреля 2024, 16:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская армия за минувшую неделю нанесла один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«...нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что эти удары были нанесены в ответ на попытки киевского режима атаковать российские объекты нефтегазовой отрасли и энергетики Российской Федерации.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что за период с 6 по 12 апреля в российский плен сдался 21 боец ВСУ.

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#вс рф
#всу
#сво
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Минобороны: 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю
12 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

За прошлую неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен Вооружённым силам России, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

При этом, на Купянском направлении российским военнослужащим удалось улучшить свои позиции, отразить четыре ​штурмовые атаки со стороны ВСУ, а также нанести удар по личному ​составу противника.

В Минобороны уточнили, ​что за прошедшую недели украинские войска потеряли более 380-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

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#минобороны рф
#сво
#всу
#вс рф
#плен
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«Прилетит десятикратно»: Лукашенко жестко предупредил Украину
Лукашенко: Украине прилетит десятикратно, если она будет атаковать РФ дронами
12 апреля 2024, 15:04

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет атаковать Россию дронами, то ей прилетит в десятикратном размере, передает РИА Новости.
По его словам, украинцы должны понимать, что обстрел России, в особенности объектов критической инфраструктуры, обернётся для Киева настоящей проблемой.

С начала этого года ВСУ совершили серию атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Под удары попали завод «Лукойла» в Нижегородской области, а также крупнейший на юге страны Новошахтинский НПЗ.

Накануне лидер Белоруссии прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву. Вчера он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. В поездке Лукашенко сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#россия
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Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ
12 апреля 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Пособник украинских военных преступников предстанет перед судом. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
По информации источника, в сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ. С его помощью подразделения украинской армии спланировали нападение и обстреляли территорию Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, где находились пятнадцать человек.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.

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