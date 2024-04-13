В Токмаке после обстрела ВСУ под завалами домов могут быть люди — Рогов

В городе Токмак Запорожской области после обстрела жилого сектора Вооруженными силами Украины разрушено много домов, под завалами которых могут находиться люди. Об этом информирует глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.