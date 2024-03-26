Балицкий: Санитарная зона в приграничных регионах должна быть не менее 300 км

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Санитарная зона в приграничных с Украиной регионах РФ должна составлять минимум 300 км. Об этом рассказал в интервью агентству ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он объяснил выбор такой цифры дальнобойностью немецких ракет Taurus.
«Наверное, это минимальная дистанция, которую нам необходимо установить для безопасности континентальной России и всех новых территорий, которые также сегодня являются составными частями Российской Федерации», — отметил глава региона.Эта зона позволит не пускать диверсионные разведывательные группы, а также различные беспилотные летательные аппараты на территорию приграничных районов нашей страны. Противник не сможет её пересекать средствами противовоздушной обороны, различных сухопутных подразделений и т. д.
В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал самое оптимальное место для размещения санитарной зоны на Украине. По мнению политика, подобную зону необходимо расположить по границам Львова, поскольку только так возможно обеспечить безопасные границы, ввиду поставок Киеву западного оружия.
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