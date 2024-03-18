Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ

Фото: сайт Кремля
Действующий глава государства Владимир Путин заявил, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ, приводит его слова издание РИА Новости.
Кандидат в президенты России сообщил журналистам, что не готов говорить о том, какие территории должны быть присоединены к стране, и когда это должно произойти, однако добавил, что не исключает того, что создание санитарных зон будет на тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.
Читайте также:
ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов
Путин акцентировал внимание на ошибках предвыборного штаба Надеждина
Путин поделился впечатлениями от смерти Навального
Анастасия Хохлова