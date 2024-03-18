Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима для средств поражения ВСУ

Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом. И действительно, как сообщает РБК, число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина уже превысило в общей сложности 58 млн человек — это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.



